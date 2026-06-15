“El Mundial inició en una ciudad que arrastra problemas estructurales”, Coparmex CDMX

Fan Fest del Zócalo se realizó entre el plantón de la CNTE y vendedores ambulantes (Jennifer Garlem)

La Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México consideró que el Mundial inició en una ciudad que arrastra problemas estructurales que no fueron resueltos con la anticipación necesaria, ya que una ciudad preparada no debería depender de paralizar actividades escolares y administrativas para poder movilizar de manera segura a residentes y visitantes.

Y precisó que el éxito del Mundial no puede medirse únicamente por un estadio lleno, un Fan Fest concurrido o la cobertura internacional, sino por resultados económicos verificables y distribuidos.

Entre los principales problemas destacan: congestión vial, fallas y saturación en el transporte público, obras concluidas a marchas forzadas, cierres de vialidades, manifestaciones, afectaciones a comercios, presión sobre los servicios públicos, problemas de abastecimiento de agua y una alta dependencia del trabajo informal.

Pese a lo anterior, reconoció que la justa deportiva genera oportunidades para hoteles, restaurantes, comercios, agencias de viajes, transportistas, prestadores de servicios y pequeñas y medianas empresas.

A su vez, lamentó que se tuvo que recurrir a suspensión de clases, trabajo a distancia, restricciones vehiculares, cierres de calles y un amplio operativo de seguridad para evitar un colapso de movilidad.

“Las medidas como el home office, los cierres o las modificaciones de horarios pueden ser útiles en momentos específicos, pero no deben convertirse en la solución permanente a deficiencias estructurales de movilidad y servicios públicos”.

Y señaló que a al mismo tiempo de la imaginación del Mundial, se registraron bloqueos, manifestaciones y afectaciones parciales al Metro y a diferentes corredores de la capital.

“Esto no debe interpretarse como una crítica al derecho legítimo a la manifestación, sino como evidencia de que la Ciudad de México llegó al Mundial con una capacidad operativa limitada”, manifestó la Coparmex.

Movilidad, uno de los mayores retos

La Coparmex CDMX detalló que durante 2025, la Ciudad de México registró un nivel promedio de congestión de 75.9%; recorrer 10 kilómetros tomó, en promedio, más de 34 minutos y la velocidad en horas de mayor demanda fue cercana a 13.5 kilómetros por hora.

“El Mundial no creó este problema, pero sí lo hizo más visible y aumentó sus consecuencias para trabajadores, empresas y turistas”.

También manifestó su preocupación por la calidad y oportunidad de las obras realizadas; aunque el Gobierno de la Ciudad informó que se realizaron más de 2 mil intervenciones rumbo al torneo, durante los meses anteriores comerciantes, residentes y usuarios denunciaron afectaciones por ruido, cierres, retrasos, riesgos peatonales y disminución de ingresos.

En materia turística, informó que la ocupación hotelera para el partido inaugural se ubicó alrededor de 65%, por debajo de las expectativas de entre 80% y 100% que algunos actores habían previsto para las fechas mundialistas, lo que representa que la afluencia y la demanda hotelera observadas al inicio todavía no corresponden al escenario extraordinario que se había anunciado.

Y señaló que hasta este momento no existe información oficial consolidada que permita confirmar cuántos turistas internacionales han llegado específicamente por el Mundial, cuál ha sido su gasto promedio ni qué proporción de la derrama ha beneficiado realmente a las empresas de la Ciudad de México.

“Las estimaciones originales de 5.5 millones de visitantes adicionales y más de 60 mil millones de pesos de derrama continúan siendo metas, no resultados comprobados”.

La Coparmex CDMX consideró preocupante que la derrama pueda concentrarse en grandes cadenas, plataformas, zonas hoteleras y corredores turísticos, mientras miles de pequeños comercios enfrentan cierres, restricciones de acceso o disminución de clientes.

“Las afectaciones alrededor del Centro Histórico y de las zonas intervenidas muestran que un evento de esta magnitud también puede generar pérdidas cuando no existe una estrategia suficiente de compensación y continuidad comercial”, precisó.

Señaló que a lo anterior, se suma la vulnerabilidad de los servicios públicos, ya que la ciudad continúa enfrentando fugas, fallas de rebombeo y una infraestructura hidráulica envejecida, precisamente cuando la llegada de visitantes incrementa la demanda en hoteles, restaurantes, sanitarios, centros comerciales y espacios públicos.

El éxito del Mundial no debe medirse por un estadio lleno

La Coparmex CDMX destacó que el éxito del Mundial debe medirse por resultados como lo es el incremento real de visitantes internacionales, el incremento efectivo en la ocupación hotelera, más ventas para restaurantes, comercios y pymes; empleos formales y mejor remunerados.

Así como por una movilidad funcional para residentes y visitantes; seguridad y protección civil suficientes; servicios públicos capaces de responder a la demanda y por beneficios económicos que lleguen a todas las alcaldías.

Por lo anterior, llamó al Gobierno a publicar semanalmente información transparente sobre llegadas internacionales, ocupación hotelera, tarifas, gasto turístico, ventas, movilidad, seguridad, empleos, afectaciones comerciales y costo público del evento, ya que sin dichos datos, “no es posible diferenciar entre percepción, promoción y resultados reales”.

Para finalizar señaló que la Confederación mantiene su disposición para colaborar con las autoridades, “pero esa colaboración debe construirse con diálogo, planeación, información y respeto a la operación de las empresas”.

“El Mundial debe ser una oportunidad de crecimiento y no solamente un escaparate internacional. La celebración no puede ocultar los problemas cotidianos de la ciudad ni trasladar sus costos a trabajadores, habitantes y empresas.

“El verdadero éxito será que, al terminar el torneo, la Ciudad de México tenga mejores servicios, mayor conectividad, más seguridad, empresas fortalecidas y una derrama económica ampliamente distribuida. De lo contrario, habremos organizado un gran espectáculo, pero habremos perdido la oportunidad de construir un legado duradero para quienes viven, trabajan e invierten en la capital”, concluyó.