Tras proceso electoral judicial, IECM evaluará plataforma informativa

Elección Judicial CDMX

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) evaluará el funcionamiento del Sistema “Candidatas y Candidatos, Conóceles Judicial”, plataforma digital que permitió a la ciudadanía conocer los perfiles y propuestas de las personas candidatas a la elección de juzgados y magistraturas del Poder Judicial local, durante el Proceso Electoral Local Extraordinario del Poder Judicial de la Ciudad de México.

La evaluación, según el organismo, tiene como objetivo identificar los retos que se presentaron durante la implementación del sistema, así como reconocer las buenas prácticas, analizar su utilidad y revisar la efectividad de los mecanismos de difusión institucional utilizados para darlo a conocer entre la población. Con base en este ejercicio, el Instituto aseguró buscar optimizar el funcionamiento de la plataforma y fortalecer su uso en futuros procesos electorales.

La Comisión Permanente de Asociaciones Políticas y Fiscalización del IECM aprobó el Plan de Trabajo para la elaboración de un diagnóstico integral sobre la implementación del sistema. Dicho plan contempla el análisis del desempeño de la plataforma en la que las personas candidatas a juzgados y magistraturas publicaron información relativa a su trayectoria, perfiles profesionales y propuestas de campaña, con el fin de facilitar el acceso a información relevante para el electorado.

De acuerdo con lo aprobado, el diagnóstico evaluará la eficacia del sistema mediante mecanismos que aporten elementos objetivos sobre su funcionalidad, alcance y resultados.

El análisis se enfocará en determinar si la plataforma cumplió con su propósito de informar a la ciudadanía y si las herramientas tecnológicas empleadas fueron adecuadas para garantizar una consulta clara, accesible y suficiente de los contenidos publicados.

El plan de trabajo se desarrollará en cuatro etapas: planeación, recolección de información, análisis de datos y elaboración del informe final.

Durante estas fases se revisarán distintos insumos técnicos y operativos que permitan valorar el desempeño general del sistema, así como los factores que influyeron en su utilización por parte de las candidaturas y de la ciudadanía.

Como parte del diagnóstico, el IECM realizará un estudio comparativo entre los documentos normativos y de cumplimiento de los sistemas informáticos implementados por otros Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

Este análisis comparado tiene como finalidad identificar directrices y criterios que, en otros contextos, hayan incidido en una mayor captura y publicación de información por parte de las personas candidatas, así como en un uso más eficiente de plataformas similares.

Además, se analizarán documentos institucionales, estadísticas, encuestas y experiencias tanto de las candidaturas como del propio Instituto y de distintos OPLE. Este conjunto de información permitirá obtener una visión amplia sobre el funcionamiento del sistema, sus fortalezas y las áreas que requieren ajustes o mejoras.

El diagnóstico también contempla la participación de diversas áreas del IECM, de instituciones invitadas y de personas que participaron como candidatas en el proceso electoral.

El instituto agregó que a través de este ejercicio se busca identificar buenas prácticas, así como los principales problemas y retos que se presentaron durante la operación del sistema “Candidatas y Candidatos, Conóceles Judicial”.Los resultados del análisis servirán como base para determinar áreas de oportunidad y formular propuestas de mejora concretas. De ser necesario, el IECM podrá realizar adecuaciones tanto al sistema informático como a la normatividad que regula su implementación, con el propósito de fortalecer su operación en los procesos electorales subsecuentes y mejorar los mecanismos de información dirigidos a la ciudadanía.