Edoméx inicia programa de subsidio a la tenencia y beneficios fiscales 2026

Gobierno del Edoméx activa subsidio a la tenencia y beneficios fiscales para 2026

El Gobierno del Estado de México puso en marcha el Programa de Subsidio a la Tenencia Vehicular y Beneficios Fiscales 2026, el cual estará vigente del 1 de enero al 6 de abril de este año, con el objetivo de ampliar el número de contribuyentes beneficiados y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales relacionadas con vehículos.

De acuerdo con la Secretaría de Finanzas estatal, el programa amplía el rango de valor de los vehículos que pueden acceder al subsidio, al incluir automóviles con un valor de hasta 638 mil pesos y motocicletas de hasta 250 mil pesos, ambos montos con IVA incluido. En años anteriores, el beneficio para motocicletas estaba limitado a unidades de bajo costo.

El subsidio a la tenencia se otorga conforme al año de expedición de las placas. Los vehículos con placas expedidas en 2021 y posteriores pueden acceder a un subsidio del 100%, mientras que aquellos con placas expedidas en 2020 pueden obtener un subsidio del 50%.

Para acceder a este beneficio, los propietarios deben ser personas físicas residentes en el Estado de México, contar con un vehículo inscrito en el Registro Estatal de Vehículos dentro de los valores máximos establecidos, estar al corriente o regularizar sus obligaciones fiscales estatales y cubrir el pago del refrendo 2026, que es de 990 pesos para automóviles y 731 pesos para motocicletas.

Por primera vez, se incluyen beneficios para personas con vehículos emplacados en otra entidad federativa. En estos casos, si el trámite de reemplacamiento se realiza en el Estado de México entre el 1 de enero y el 6 de abril de 2026, los propietarios pueden obtener el subsidio del 100% de la tenencia 2026 y la condonación total del Impuesto sobre la Adquisición de Vehículos Automotores Usados (ISAVAU), siempre que el vehículo cumpla con los límites de valor establecidos.

Además del subsidio a la tenencia, el programa contempla beneficios adicionales para quienes realicen el trámite de reemplacamiento entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026. En el caso de vehículos con placas expedidas en 2021 y posteriores, se ofrece la condonación del 100% de la tenencia, refrendo y accesorios correspondientes a 2024 y ejercicios anteriores, siempre que se cubran las contribuciones de 2025 y 2026.

Para placas de 2021 sin cambio de propietario, también se prevé la condonación total del ISAVAU a quienes estén al corriente, así como una condonación del 50% para quienes tengan adeudos y se regularicen.

Para vehículos con placas expedidas en 2020 o anteriores, el reemplacamiento permite la condonación del 100% de la tenencia, refrendo y recargos correspondientes a los ejercicios fiscales de 2021, 2022 y 2023.

Las autoridades estatales señalaron que estas medidas buscan facilitar la regularización vehicular, reducir la carga económica de las familias y ampliar el padrón vehicular del Estado de México, al eliminar costos que históricamente han dificultado estos trámites y promover el cumplimiento fiscal voluntario.

Los contribuyentes pueden acceder a estos beneficios a través del Portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas, donde es posible generar el formato de pago en línea y realizar el trámite en establecimientos autorizados o vía electrónica.