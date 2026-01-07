Texcoco festejó el Día de Reyes desde el corazón

Festival de Día de Reyes

En el centro de Texcoco se celebró el día de los Reyes Magos entre amigos y familias del municipio. Durante el festejo se hizo entrega de más de cinco mil juguetes, una rosa de un kilómetro (realizada por manos texcocanas) y 10 mil litros de café.

El montaje de las mesas del Festival de Día de Reyes, dio inicio frente al jardín municipal a las 15:00 horas, y para las 16:00 horas los ciudadanos ya comenzaban a degustar el tradicional pan.

El festival contó con la participación de artistas como el Payaso Choko, Choko; la presentación de las Crónicas de Navidad y el espectáculo de Mago Frank.

Al tomar la palabra Nazario Gutiérrez Martínez, presidente municipal de Texcoco le agredido los padres de familia por haber asistido en compañía de sus hijos, con los que compartieron sonrisas.

“Hoy celebramos una tradición que llena de ilusión los hogares: la llegada de Melchor, Gaspar y Baltazar. Un día para compartir, fortalecer la unión familiar y recordar que la magia más grande es ver sonreír a nuestras niñas y niños”, dijo la presidenta honoraría del Sistema municipal DIF de Texcoco.

Gracias a la logística y a la participación del personal de la administración municipal, en menos de 20 minutos se termino de repartir un kilómetro de rosca, con lo que se rompió, al menos en este municipio, un record.

Una vez que el festival había concluido, el personal del Sistema Municipal DIF de Texcoco realizó la entrega de más de cinco mil juguetes como regalo de reyes a las y los niños.