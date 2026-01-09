Alertan por riesgos digitales para niños en el regreso a clases

Regreso a clases Entre los principales modus operandi detectados se encuentra el grooming.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través de la Unidad de Policía Cibernética, alertó a madres, padres, docentes y cuidadores, de los riesgos que enfrentan las niñas, los niños y adolescentes en entornos digitales.

Esto con el próximo regreso a clases y el uso intensivo de plataformas digitales para tareas, clases virtuales y búsqueda de información en línea.

Estas herramientas son esenciales para facilitar la educación, pero también representan un riesgo cuando no existe una supervisión adecuada, ya que pueden ser utilizadas por ciberdelincuentes para contactar, manipular o agredir a menores de edad.

Entre los principales modus operandi detectados se encuentra el grooming, donde los adultos se hacen pasar por menores para entablar una relación de confianza con sus víctimas. A través de plataformas escolares, redes sociales o videojuegos, buscan obtener imágenes íntimas, datos personales o incluso concertar encuentros.

Asimismo, existe el phishing educativo, en los que los agresores envían enlaces disfrazados de tareas o materiales escolares para instalar software malicioso o robar contraseñas y datos familiares.

También se puede registrar la violencia digital entre compañeros, como grabaciones no autorizadas durante clases virtuales, difusión de capturas de pantalla o participación en retos virales que ponen en riesgo la integridad de los menores.

Por lo anterior, la SSC emitió las siguientes recomendaciones, para que los padres tomen en cuenta en este regreso a clases: