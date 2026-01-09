Clima para el fin de semana en CDMX y Edomex: ¿Hará frio sábado y domingo?

Clima para el fin de semana en CDMX y Edomex: Continúa el frente frío núm. 27 en tierras mexicanas, lo que provocará bajas temperaturas (Crisanta Espinosa Aguilar)

Prepara los abrigos, para este fin de semana pues se esperan bajas temperaturas para la Ciudad de México y el Estado de México en los próximos días.

De acuerdo con lo publicado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a partir de este sábado 9 de enero, el frente frío núm. 27, su masa de aire polar y la segunda tormenta invernal de la temporada generarán un marcado descenso de temperatura en gran parte del país, incluida la CDMX y el Edomex.

A su vez, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el cielo mayormente despejado, aunque con un ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche.

¿Cuál es el clima para mañana sábado 10 de enero en CDMX y Edomex?

Si planeas salir este sábado 10 de enero, no olvides el paraguas y cubirte bien, pues para el Estado de México se pronostican intervalos de chubascos, mientras que para la Ciudad de México, lluvias aisladas.

Asimismo, prevalecerá un cielo parcialmente nublado con bruma, ambiente frío a fresco por la mañana, así como muy frío con posibles heladas en zonas altas y, por la tarde, ambiente templado a cálido, cielo medio nublado.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 21 a 23 °C. Para el Estado de México, en Toluca, se prevé una temperatura mínima de -2 a 0 °C y una máxima de 19 a 21 °C.

¿Cuál es el clima para el domingo 11 de enero en CDMX y Edomex?

Durante el domingo 11 de enero, el frente frío núm. 27 continuará en México y la masa de aire polar que le da impulso acentuará el descenso de temperatura en la CDMX y Edomex.

A su vez, permanecerá el pronóstico de lluvias aisladas para ambas entidades. Además, también tendrán temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes.

Alerta por bajas temperaturas en la Ciudad de México durante el fin de semana

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México ha alertado a los ciudadanos sobre el descenso de temperatura durante el 11 hasta el 13 de enero, con posibles heladas en las zonas altas de la ciudad.

Por lo que recomienda a los habitantes de esas zonas que se abriguen adecuadamente, cubriendo nariz y boca, así como el consumo abundante de líquidos.