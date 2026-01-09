Ecatepec inicia trámite de Cartilla del Servicio Militar para la clase 2008 y remisos

A partir del 12 de enero de 2026, jóvenes de la clase 2008 y remisos podrán acudir a la Junta Municipal de Reclutamiento de Ecatepec para iniciar el trámite de su Cartilla del Servicio Militar Nacional (SMN), un documento obligatorio para todos los mexicanos mayores de 18 años. La convocatoria estará abierta hasta el 7 de octubre de 2026, de acuerdo con la información difundida por el Ayuntamiento y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Las autoridades locales hicieron un llamado a los jóvenes para que preparen con anticipación la documentación necesaria con el fin de agilizar el proceso. El trámite es totalmente gratuito y debe realizarse de manera presencial para agendar la cita correspondiente.

Documentos requeridos para el servicio militar en Ecatepec

Los interesados deberán presentar en original los siguientes requisitos:

1. Acta de nacimiento certificada.

2. CURP actualizada al 2026.

3. Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses (agua, luz, gas, teléfono o predial).

4. Último comprobante de estudios, ya sea tira de materias, constancia con sello y firma oficial o código QR.

5. Cuatro fotografías tamaño cartilla, de 35 x 45 mm, sin retoque y con fondo blanco. La fotografía debe ser con cabello corto, sin barba, sin accesorios como aretes o piercings y con el rostro completamente visible.

Además, las personas con discapacidad deberán acudir acompañadas y presentar un dictamen médico para continuar con el procedimiento.

En el caso de los remisos, es decir, aquellos nacidos entre 1987 y 2007, será necesario presentar una constancia emitida por la entidad federativa de nacimiento en la que se especifique que no han tramitado la cartilla con anterioridad.

Proceso y ubicación

El trámite se realizará exclusivamente en las oficinas de la Junta Municipal de Reclutamiento de Ecatepec de Morelos, ubicadas en Av. Insurgentes S/N, esquina con Roque Ortega, Colonia Ejidal Emiliano Zapata. Para mayor información, los jóvenes pueden comunicarse al teléfono 55 5770 8161.

Las autoridades recalcaron que es indispensable que el interesado acuda con correo electrónico, número de celular y firma oficial, ya que son datos necesarios para concretar el registro. También recordaron que es fundamental denunciar cualquier intento de cobro, pues este proceso es completamente gratuito.

Importancia del trámite

La Cartilla del Servicio Militar es un requisito indispensable para diversos trámites civiles y gubernamentales, por lo que cumplir con este proceso a tiempo facilita la realización de gestiones futuras como obtener empleo, tramitar pasaporte o incorporarse a instituciones educativas y de seguridad.

El Ayuntamiento de Ecatepec destacó que esta convocatoria forma parte de las acciones para mantener una administración ordenada, transparente y cercana a la ciudadanía, acorde con los principios de la actual gestión municipal. A través del lema “Cambio con honestidad”, el gobierno local reiteró su compromiso de brindar orientación y atención clara a los jóvenes que iniciarán este trámite obligatorio.

La invitación está abierta para que todos los jóvenes de la clase 2008 y remisos se acerquen desde este 12 de enero, preparen su documentación y den inicio al proceso para obtener su Cartilla del Servicio Militar Nacional.