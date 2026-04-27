Ciudadanos advierten riesgos por “simulación” en el Plan General de Desarrollo

Señalan que ha sido una consulta pública ha sido poco clara, con escasa participación

Vecinas y vecinos de las alcaldías Álvaro Obregón, Tlalpan y Cuauhtémoc expresaron su preocupació por la forma en que se está elaborando el Plan General de Desarrollo (PGD) 2025–2045.

Convocado por las Diputadas locales Claudia Montes de Oca y Olivia Garza, se llevó a cabo el Foro Ciudadano “Hacia una CDMX Democrática y Sustentable”, donde

Durante el Foro Ciudadano “Hacia una CDMX Democrática y Sustentable”, realizado en el Congreso capitalino, los asistentes coincidieron en que la consulta pública ha sido poco clara, con escasa participación y sin garantizar que las opiniones de la ciudadanía realmente influyan en las decisiones.

Habitantes de colonias como Tetelapan, Colinas del Sur y Olivar de los Padres señalaron que este Plan, que definirá temas clave como agua, vivienda, movilidad y seguridad para los próximos 20 años, no puede construirse con prisas ni con la participación de una minoría.

De acuerdo con lo expuesto, la consulta apenas ha involucrado a una fracción mínima de la población, lo que genera dudas sobre su legitimidad.

Los participantes también señalaron que los espacios organizados por el Gobierno de la Ciudad no han sido suficientemente abiertos ni plurales, lo que limita la inclusión de voces críticas.

Por ello, hicieron un llamado a construir un Plan que sea claro, medible y viable, con información transparente, sustento técnico y mecanismos reales de participación ciudadana.

Las diputadas locales Claudia Montes de Oca y Olivia Garza, del PAN, advirtieron que, tal como está planteado, el proyecto podría traer consecuencias importantes para la vida en la ciudad.

Entre las principales preocupaciones se encuentra la posible reducción de espacios de participación ciudadana, al debilitar figuras como las Copaco; la concentración de decisiones en el gobierno central en detrimento de las alcaldías.

Así como el riesgo de que cambios en el uso de suelo y procesos de redensificación, sin reglas claras, abran la puerta a abusos o afectaciones en servicios básicos como el agua.

Las legisladoras coincidieron en que la Ciudad de México sí necesita un Plan de Desarrollo, pero uno que se construya con la gente, que responda a las necesidades reales de las comunidades y que garantice un futuro sostenible y equitativo para todas y todos.