Brugada llama a municipios de la AALMAC a fortalecer estrategias de paz, seguridad y cuidados a nivel local

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada convocó a las y los presidentes municipales del país a asumir un papel protagónico en la construcción de paz, seguridad y bienestar desde el territorio, y a impulsar la creación de sistemas públicos de cuidados a nivel local que permitan reducir desigualdades y facilitar la incorporación de las mujeres a la vida económica.

En la toma de protesta de Javier López Casarín como nuevo presidente nacional de la Asociación de Autoridades Locales de México A.C., Clara Brugada afirmó que los municipios son el nivel de gobierno con mayor cercanía a la población y, por ello, el más apto para atender las causas de la violencia y las desigualdades.

“Los municipios son prácticamente el único nivel de gobierno que puede llegar no sólo a las colonias y a los barrios, sino a las familias. Si queremos construir paz, hay que atender las causas”, señaló.

Ante alcaldes, alcaldesas y autoridades federales y estatales reunidas en la capital del país, la mandataria subrayó que el municipalismo debe ser el eje de la transformación en México.

“La transformación será municipalista o no será”, expresó.

La mandataria local recordó que la AALMAC surgió hace casi tres décadas como una alianza de gobiernos municipales orientada a la coordinación y colaboración entre territorios, y planteó que este espacio debe fortalecerse como un actor estratégico en la definición de agendas públicas que nazcan “desde abajo, desde el territorio”.

“La transformación será municipalista o no será”: Brugada ante alcaldes del país

Municipios, territorio y servicios básicos





La jefa del Ejecutivo local insistió en que gobernar desde lo local implica presencia permanente en las comunidades y atención prioritaria a los servicios públicos esenciales.

“La gente está cansada de políticos que sólo van a los barrios cuando hay campaña. Nuestras oficinas deben ser el territorio”, afirmó.

Señaló que la ciudadanía demanda soluciones concretas en iluminación, agua, pavimentación, manejo de residuos y recuperación del espacio público, y que estas tareas deben ser la base de cualquier gobierno municipal.

También llamó a impulsar “obras transformadoras y de alto impacto” que generen cambios visibles en la vida cotidiana de las personas, mediante innovación en el uso de recursos limitados.

En este contexto, propuso que los municipios fortalezcan su coordinación internacional mediante su incorporación a la Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, red global de ciudades y gobiernos locales, con el objetivo de intercambiar experiencias y consolidar un movimiento municipalista con proyección global.

Sistema público de cuidados

“Un Sistema Público de Cuidados a nivel local debe ser la prioridad, porque ahí estaremos garantizando que las mujeres puedan integrarse a la vida económica del país”, indicó.

Clara Brugada planteó que, pese a los cambios sociales y políticos de las últimas décadas, el trabajo de cuidados continúa recayendo de manera desproporcionada en las mujeres, lo que limita su desarrollo económico y social.

“Necesitamos construir un municipalismo feminista que haga justicia a las mujeres. Sin feminismo no hay izquierda y no hay democracia”, sostuvo.

Además, llamó a los gobiernos municipales a mantener principios de austeridad, honestidad y combate a la corrupción en el ejercicio de los recursos públicos, como parte de una nueva ética en la gestión local.

Agenda municipalista

Tras rendir protesta, Javier López Casarín afirmó que la AALMAC representa a más de mil gobiernos locales del país y a millones de habitantes, por lo que su gestión buscará fortalecer la capacidad municipal para atender desigualdades territoriales y contribuir a la construcción de territorios de paz.

Adelantó que impulsará una agenda estratégica basada en la innovación tecnológica aplicada a la gestión pública, la recuperación de espacios públicos, el fortalecimiento del tejido social y la atención a los retos ambientales desde lo local.

Señaló que la digitalización de servicios y el uso de herramientas tecnológicas pueden mejorar la toma de decisiones y la calidad de los servicios públicos, mientras que el crecimiento urbano y el cambio climático obligan a los municipios a actuar de manera coordinada e inmediata.

La presidenta saliente de la AALMAC y alcaldesa de Moroleón, Alma Denisse Sánchez Barragán, mencionó al fortalecimiento de la asociación como un espacio de articulación del municipalismo en distintas regiones del país y llamó a mantener el trabajo conjunto entre órdenes de gobierno.