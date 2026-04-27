Edomex garantiza diagnósticos médicos de alta precisión en Centro Oncológico del ISSEMYM

ISSEMYM

El Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), cuenta con servicios médicos con tecnología de vanguardia para analizar células con alta precisión y brindar atención de calidad a sus derechohabientes.

Según las declaraciones de Dinorah Dolores Marquéz, coordinadora de Laboratorio y Gabinete del Centro Oncológico Estatal ISSEMYM (COEI), En este hospital, mensualmente se realizan alrededor de 48 mil pruebas de laboratorio clínico, fundamentales durante tratamientos de personas con cáncer.

El objetivo de el gobierno a través de la institución es fortalecer el acceso a diagnósticos certeros y brindar tratamientos integrales.

Este nosocomio cuenta con un Citómetro de Flujo para atender a pacientes con neoplasias hematológicas, el cual permite el análisis de miles de células por segundo con gran precisión, para valorar la respuesta a los tratamientos, ajustar terapias y seleccionar procedimientos personalizados para atender leucemias, linfomas, entre otros.

También se cuenta con la electroforesis de proteínas, acompañado de la inmunofijación, las cuales son técnicas fundamentales para el diagnóstico de pacientes hematoncológicos a quienes se les brinda seguimiento y evaluación de respuestas ante progresiones en tratamiento y/o recaídas.