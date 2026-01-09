EdoMéx cierra 2025 con avances en cifras de permanencia escolar

EdoMéx logra aumentar cifras de permanencia escolar

El Gobierno del Estado de México que encabeza Delfina Gómez Álvarez, informó que en 2026 como resultado del fortalecimiento del sistema educativo más grande del país, el EdoMéx avanzará hacia otro periodo de mejora sostenida en acceso, permanencia y conclusión educativa, esto alineado con los principios de la Nueva Escuela Mexicana.

Los resultados que se obtuvieron durante el ciclo escolar 2024-2025 indican que la cobertura en secundaria incrementó de 94.7 por ciento a 95.4 por ciento y el porcentaje de estudiantes que concluyeron sus estudios en este nivel pasó de 93.2 por ciento a 94.1 por ciento.

Por otra parte, la tasa de analfabetismo en la entidad se mantuvo en 2.6 por ciento, que es una de las más bajas del país de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, señaló que este avance se refleja en mejores condiciones para continuar con la permanencia escolar y otorgar trayectorias educativas más completas para todos los estudiantes de los distintos niveles educativos.

Cabe mencionar que de acuerdo con las últimas cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el corte de 2024, el rezago educativo mostró una disminución en la entidad. Se logró reducir de un 16.3 por ciento a 14.4 por ciento, con respecto a 2022, lo que representa a más de 200 mil personas con mejores condiciones de aprendizaje.

Otra de las cifras que redujo es la de abandono escolar, que pasó de 10.4 por ciento a 9.7 por ciento, lo que demuestra un fortalecimiento de estrategias orientadas a la permanencia y conclusión de estudios.

Hernández Espejel dejó claro que la administración del estado continuará con el impulso a acciones que fortalezcan la permanencia escolar y consoliden trayectorias educativas completas.