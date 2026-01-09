El Gobierno del Estado de México evitó la entrega de más de 427 millones de pesos por intentos de extorsión

Mesa de paz contra la extorsión

La información presentada por la Secretaria de Seguridad del Estado de México informó este viernes que durante el 2025 la estrategia de seguridad encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, evitó la entrega de 427 millones de pesos por intentos de extorsión, dicha cifra representa el 84 por ciento del total exigido por la delincuencia.

La estrategia de seguridad implementada por la Secretaria de Seguridad del Estado de México, consiste en la prevención, atención inmediata y coordinación de las autoridades, mayormente de la policía cibernética, que junto con las denuncias ciudadanas realizadas al 089, han sido clave para impedir que se concrete el delito evitando afectaciones económicas y emocionales a las familias.

Además, la mandataria estatal dio a conocer que del 1 al 7 de enero se evitó la entrega de más de 3.5 millones de pesos por intento de extorsión.

En la Mesa de Paz número cinco del año, participaron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica de la Mesa de Paz, así como representantes de la Defensa, Marina, Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia.