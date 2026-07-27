Inauguran curso de verano 2026 para la niñez de Texcoco

Curso de Verano Texcoco 2026

El gobierno de Texcoco dio inicio al “Curso de Verano 2026″ en las instalaciones del Deportivo Silverio Pérez, programa dirigido a niñas y niños que durante el periodo vacacional participarán en actividades deportivas, recreativas y formativas.

El arranque de las actividades fue encabezado por el presidente municipal, Nazario Gutiérrez Martínez, quien señaló la importancia de generar espacios que promuevan el desarrollo integral de la niñez a través del deporte, la convivencia y el aprendizaje.

Gutiérrez Martínez expuso que el curso busca ofrecer a los participantes un entorno seguro donde puedan aprovechar su tiempo libre mediante dinámicas que fomenten hábitos saludables, el trabajo en equipo y la integración social.

La administración municipal enfatizó que esta iniciativa forma parte de las acciones para afianzar la sana convivencia entre la población y contribuir al desarrollo físico, social y recreativo de niñas y niños durante el periodo vacacional.

La Crónica de Hoy 2026