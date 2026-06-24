Burlan operativo contra el consumo de alcohol en Paseo de la Reforma

Mundial Operativo contra el consumo de alcohol. (SSC)

El despliegue policial que evitaría el consumo de bebidas alcohólicas en las inmediaciones del Ángel de la Independencia quedó rebasado. A pesar de las revisiones que agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) realizaron en algunas calles de la colonia Juárez, los espectadores del partido México - Chequia ingresaron botellas de cerveza, tequila y cócteles.

Un día antes, la policía capitalina anunció un operativo de cuatro mil 200 elementos en las inmediaciones del Ángel, con la finalidad de cuidar a los asistentes y vigilar que se acatara la “Ley Seca”. En caso de realizar estas acciones, advirtió la SSC, se retiraría a los infractores del lugar.

En la calle Amberes, de la colonia Juárez, se llevaron a cabo revisiones a las pertenencias de los asistentes, a algunos les retiraron botellas con Kosako y latas de cervezas. Pero en calles aledañas y paralelas, como Génova, Liverpool y Florencia, no existía un cerco de seguridad que evitara que los aficionados accedieran con alcohol.

Ya en paseo de La Reforma, algunas jardineras fueron utilizadas para que los aficionados preparan bebidas de tequila — en envases de vidrio — con refresco de toronja, otros mezclan Kosako y cócteles energetizantes en grandes vasos, todo a pocos pasos de personal de la Secretaría de Participación Ciudadana del Gobierno capitalino.

También, otras personas escondieron latas de cerveza en chamarras que no fueron inspeccionadas.

A las 16:30, cuando los alrededores de la glorieta estaban a su máxima capacidad, la presencia policial era nula en los carriles centrales, únicamente estaban en los extremos y en las banquetas, sin recorridos en las zonas de mayor aglomeración.

Cuando el flujo de gente era mayor, aficionados ingresaron con mayor facilidad botellas de vidrio y latas. En la calle Liverpool, a pocos metros de la sede de la SSC, asistentes ofrecían “shots” a transeúntes.

El comercio ambulante también se desbordó, en el cruce de Florencia y Paseo de la Reforma puestos de comida con tanques de gas bloqueaban las banquetas.