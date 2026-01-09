Hoy No Circula sábado 10 de enero: qué autos descansan en CDMX y Edomex

Hoy No Circula Este sábado el programa Hoy No Circula se mantiene vigente (Crónica Digital)

El programa Hoy No Circula 2026 continúa vigente este sábado 10 de enero en la Ciudad de México y el Estado de México como parte del esfuerzo permanente para reducir la contaminación atmosférica en una de las zonas metropolitanas con mayor carga vehicular del país.

En una región donde la contingencia ambiental se activa con frecuencia, la aplicación del programa se mantiene bajo vigilancia constante de las autoridades ambientales, que evalúan día a día la calidad del aire.

Contingencia ambiental: ¿Hay doble hoy no circula hoy, sábado 10 de enero?

Luego de haberse activado el Doble Hoy No Circula, la contingencia ambiental fue suspendida para el sábado 10 de enero, por lo que no se aplican restricciones adicionales a las habituales. A pesar de ello, las autoridades han advertido que el protocolo podría reactivarse si los niveles de contaminación superan los límites establecidos.

El Doble Hoy No Circula forma parte de un esquema de emergencia que busca reducir de forma inmediata las emisiones contaminantes y proteger a la población frente a los efectos de una mala calidad del aire.

¿Qué autos no pueden circular este sábado 10 de enero?

De acuerdo con el calendario oficial del programa, este sábado deben suspender su circulación los vehículos con holograma 1 cuyas placas terminan en número par, así como todos los automóviles con holograma 2, sin importar la terminación. La restricción también alcanza a los vehículos con placas foráneas, independientemente de su holograma o número final.

¿Qué autos sí pueden circular este sábado 10 de enero?

El programa contempla diversas excepciones para garantizar la movilidad esencial. Este sábado pueden circular sin restricciones los automóviles con holograma 00 y 0, los vehículos eléctricos e híbridos con matrícula ecológica, así como motocicletas, taxis y transporte público.

También están exentos el transporte de carga, incluido el que traslada residuos peligrosos, y los vehículos utilizados por trabajadores de la salud, servicios funerarios y personas con discapacidad.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El Hoy No Circula se aplica en la totalidad de las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México, zonas caracterizadas por su alta densidad poblacional y vehicular. Municipios como Atizapán de Zaragoza, Ecatepec de Morelos, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla de Baz forman parte del perímetro donde las restricciones son fundamentales para disminuir los niveles de contaminación.