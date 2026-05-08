Gobierno de Ecatepec realiza limpieza preventiva en arenero de Las Venitas

Como parte de las acciones preventivas ante la próxima temporada de lluvias, el Gobierno de Ecatepec de Morelos realizó trabajos de limpieza en el arenero de Las Venitas dentro del denominado Operativo Tormenta.

Las labores se llevaron a cabo siguiendo las instrucciones de la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, con el objetivo de reducir riesgos de inundaciones y afectaciones en distintas zonas del municipio.

De acuerdo con autoridades municipales, estas acciones forman parte de una estrategia preventiva para mantener limpios canales, areneros y puntos considerados vulnerables durante las lluvias intensas.

Durante la jornada, cuadrillas de trabajadores realizaron retiro de basura, tierra y materiales acumulados en el arenero de Las Venitas, sitio que funciona como punto de contención para evitar que residuos lleguen al sistema de drenaje y provoquen obstrucciones.

El gobierno municipal destacó que el Operativo Tormenta contempla trabajos permanentes de limpieza y mantenimiento en diferentes comunidades de Ecatepec, especialmente en zonas con antecedentes de encharcamientos e inundaciones.

Autoridades locales señalaron que la participación ciudadana también es importante para prevenir afectaciones, por lo que hicieron un llamado a evitar tirar basura en calles, barrancas y canales.

Con estas acciones, el ayuntamiento busca disminuir riesgos para las familias durante la temporada de lluvias y mejorar las condiciones de seguridad y movilidad en el municipio.

El Gobierno de Ecatepec aseguró que continuará realizando labores preventivas en distintos puntos del municipio como parte de las estrategias para enfrentar las precipitaciones que se registran cada año en la región.