Noche de Murciélagos CDMX 2026: todo lo que tienes que saber para vivir esta experiencia nocturna

La Noche de Murciélagos en la Ciudad de México es una experiencia ambiental y educativa organizada por la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) que invita a la ciudadanía a conocer de cerca a estos mamíferos voladores y desmontar algunos mitos que los rodean.

Este evento forma parte de iniciativas destinadas a promover la conservación de la biodiversidad urbana en espacios naturales protegidos como los Centros de Cultura Ambiental. Según sedes oficiales, se han registrado hasta 23 especies de murciélagos en la capital, animales clave para el equilibrio ecológico por su rol en el control de plagas y la polinización.

Fecha, lugar y cómo registrarte para la edición del 2026

Esta primera edición del año está programada para el sábado 10 de enero de 2026, con horario de 6:00 pm a 8:00 pm horas en el Centro de Cultura Ambiental Acuexcomatl, en Xochimilco.

Pasos para registrarte

Accede al sitio oficial de SEDEMA donde se habilita el formulario de registro Llena tus datos personales para reservar tu lugar Confirma tu asistencia y presenta tu registro el día del evento

El costo de recuperación es accesible y el cupo limitado, por lo que se recomienda registrarse lo antes posible para asegurar tu lugar.

Actividades de la Noche de Murciélagos

La noche se convierte en una ventana para observar la vida silvestre que emerge cuando la ciudad duerme. En este recorrido tendrás la oportunidad de:

Avistar murciélagos y otras especies nocturnas , como aves y pequeños mamíferos

, como aves y pequeños mamíferos Participar en actividades educativas y monitoreo con tecnología de radar

Disfrutar de juegos, proyecciones y talleres que te enseñan sobre la vida y función de estos animales voladores

Este tipo de eventos busca romper con los prejuicios y revela por qué los murciélagos son esenciales en los ecosistemas urbanos.

¿Cuál es la importancia de los murciélagos en la CDMX?

Más allá del mito de vampiros y leyendas, los murciélagos son aliados del medio ambiente urbano. Estos animales:

Comen insectos , lo que ayuda a reducir la proliferación de plagas sin pesticidas.

, lo que ayuda a reducir la proliferación de plagas sin pesticidas. Contribuyen a la polinización de plantas , incluso algunas especies de interés agrícola.

, incluso algunas especies de interés agrícola. Son una pieza clave en la cadena alimentaria nocturna.

Con actividades como esta, la CDMX busca reforzar la cultura ambiental entre sus habitantes, fomentando el respeto y la curiosidad hacia estos animales.