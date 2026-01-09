Primera generación de la Escuela Municipal de Idiomas concluye estudios en Nezahualcóyotl

Con gran entusiasmo y entre aplausos de familiares y autoridades, se llevó a cabo la ceremonia de graduación de la primera generación de la Escuela Municipal de Idiomas, donde 38 estudiantes recibieron su constancia de acreditación en el idioma inglés, tras concluir satisfactoriamente los seis niveles correspondientes al programa.

Este logro representa un paso importante en el fortalecimiento educativo del municipio, ya que la Escuela Municipal de Idiomas se creó con el objetivo de ofrecer formación gratuita y accesible para todas y todos, permitiendo que más personas amplíen sus oportunidades académicas, laborales y personales.

Actualmente, la institución cuenta con 131 alumnas y alumnos inscritos, quienes continúan su preparación tanto en inglés como en francés, dos de los idiomas con mayor demanda en el ámbito académico y profesional. Las autoridades municipales destacaron que el crecimiento y el compromiso del estudiantado reflejan la importancia de brindar espacios de aprendizaje de calidad dentro del municipio.

Durante la ceremonia, se entregaron las constancias oficiales que acreditan el dominio del inglés a los graduados. Las y los estudiantes fueron reconocidos por su dedicación, disciplina y esfuerzo, valores que les permitieron alcanzar esta meta que, para muchos, representa una herramienta clave para avanzar en su formación académica y abrirse nuevas oportunidades laborales.

En su mensaje, las autoridades agradecieron de manera especial a Araceli Romo, directora de la Facultad de Estudios Superiores Aragón (FES Aragón) de la UNAM, así como a su equipo de trabajo, por el acompañamiento y asesoría brindados durante todo el proceso de formación. Destacaron que esta colaboración interinstitucional demuestra que, mediante el trabajo coordinado, es posible generar proyectos educativos gratuitos que beneficien directamente a la población.

Asimismo, se subrayó que la Escuela Municipal de Idiomas continuará ampliando su oferta educativa y manteniendo su compromiso con la comunidad estudiantil. La visión es seguir motivando a las y los habitantes de Nezahualcóyotl para que fortalezcan su formación académica y profesional a través del aprendizaje de nuevos idiomas, una herramienta que hoy en día resulta indispensable en un mundo globalizado.

Madres y padres de familia, así como personas asistentes al evento, expresaron su orgullo y satisfacción por ver a los jóvenes concluir esta etapa. Varios de ellos destacaron que contar con una institución de enseñanza de idiomas gratuita dentro del municipio representa una oportunidad única que antes no estaba al alcance de todos.

El gobierno municipal reiteró su compromiso de seguir impulsando programas y proyectos que contribuyan al desarrollo educativo de la comunidad, recordando que el aprendizaje de idiomas no solo abre puertas laborales, sino que también fomenta la inclusión, la comunicación y el entendimiento entre culturas.

La graduación de esta primera generación marca un precedente importante para Nezahualcóyotl y refuerza la convicción de que invertir en educación es la mejor forma de transformar el futuro de las familias.