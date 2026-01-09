Supervisan avances de la rehabilitación integral del CRETEX en Texcoco

El Gobierno Municipal de Texcoco continúa con los trabajos de remodelación del Centro de Rehabilitación de Texcoco (CRETEX), con el objetivo de mejorar las instalaciones y garantizar una atención terapéutica de calidad a las personas que acuden diariamente a este espacio para su recuperación. La obra representa una inversión superior a los ocho millones de pesos, destinada a renovar completamente las áreas y servicios que brinda el centro.

El presidente municipal, Nazario Gutiérrez Martínez, encabezó un recorrido de supervisión para constatar los avances de la rehabilitación. Durante la visita estuvo acompañado por la presidenta honoraria del DIF Texcoco, Yesenia Armas Tobón, así como por personal técnico responsable de la obra. Ambos pudieron verificar personalmente la calidad de los trabajos y el progreso alcanzado hasta el momento.

Las autoridades destacaron que la intervención en el CRETEX no solo busca modernizar sus instalaciones, sino adaptarlas a las necesidades específicas de los usuarios, muchos de los cuales presentan alguna discapacidad o problemas de movilidad. Por ello, se está poniendo especial atención en mejorar los accesos, adecuarlos para que sean inclusivos y asegurar condiciones dignas para quienes requieren terapias de rehabilitación.

Durante el recorrido se revisaron las áreas donde se realizan las terapias físicas y de movilidad, confirmando la importancia de que los trabajos se desarrollen conforme a las necesidades de pacientes y terapeutas. El presidente municipal insistió en que el objetivo principal es brindar condiciones óptimas para una rehabilitación integral, lo que incluye accesibilidad, seguridad y espacios adecuados para cada tipo de tratamiento.

El director de Obras Públicas, Miguel Ángel Olivares, explicó que la rehabilitación del CRETEX es integral, ya que contempla la modernización de diversos espacios y sistemas del inmueble. Entre los trabajos se encuentran la remodelación de jardineras, mejoramiento del acceso principal, rehabilitación de los núcleos sanitarios, modernización de ventanas y puertas, adecuación de iluminación y ventilación en áreas estratégicas, así como la instalación de un vestíbulo equipado con aire acondicionado.

Asimismo, se llevan a cabo obras de renovación y equipamiento de las áreas de terapia, construcción de un tanque terapéutico con control de temperatura, colocación de señalética accesible y guías podotáctiles para personas con discapacidad visual, además de la aplicación de pintura interior y exterior, impermeabilización de azoteas y la elaboración de murales representativos. Todo esto con una inversión total de $8,292,142.21 pesos.

Nazario Gutiérrez subrayó que es fundamental concluir estos trabajos lo antes posible, ya que permitirá ofrecer un espacio moderno y completamente equipado para atender a los texcocanos que requieren rehabilitación. Señaló que el CRETEX es un lugar destinado a todas y todos, por lo que su mejora representa un beneficio directo para la comunidad, especialmente para quienes dependen de terapias continuas para mejorar su calidad de vida.

Con estas acciones, el Gobierno de Texcoco reafirma su compromiso de fortalecer la infraestructura de salud y asistencia social del municipio, garantizando espacios dignos, inclusivos y adecuados para la población.