Caen 3 de “La Unión Tepito” extorsionadores en VC

Detenidos Josué "N", Johan "N" y Milton "N". (SSC)

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Josué “N”, Johan “N” y Milton “N”, extorsionadores integrantes del grupo delictivo “La Unión Tepito” que le robaron dinero a un comerciante en la alcaldía Venustiano Carranza.

Estos sujetos le exigieron dinero a la víctima a cambio de no tener problemas en su establecimiento.

Los agentes recuperaron dinero en efectivo que habrían obtenido por medio de esta actividad delictiva.

En las calles Aluminio y Sorpresa, en la colonia Felipe Ángeles, el comerciante de 37 años de edad indicó que, momentos antes, tres sujetos le robaron 56 mil pesos por el pago por extorsión, a cambio de permitirle trabajar en su establecimiento.

La víctima les proporcionó a los policías las características físicas y de vestimenta de los criminales.

Fue así que en un cerco virtual, fueron detenidos Josué “N”, Johan “N” y Milton “N”, a quienes les aseguraron una mochila color rojo que en su interior contenía billetes de diferentes denominaciones, con un monto total de 56 mil 910 pesos y tres teléfonos celulares.

Este grupo criminal comete homicidios, extorsiones, cobro de piso, tráfico de armas y venta de drogas en distintas alcaldías de la Ciudad de México.