¿Hay contingencia ambiental hoy domingo 20 de septiembre 2026? Estos son los autos que descansan en CDMX y Edomex

Si este domingo 20 de septiembre de 2026 tienes planes de salir, tienes que tener en cuenta que, hasta el momento en el que se ha realizado esta nota,no se ha activado la contingencia ambiental por lo que el Hoy No Circula no contempla restricciones ordinarias para este domingo en la Ciudad de México ni en el EdoMex.

¿Qué autos no circulan este domingo 20 de septiembre?

El día de hoy, ningún auto está comprometido por el programa ordinario del Hoy No Circula.

A diferencia de lo que ocurre entre semana y durante los sábados, este domingo 20 de septiembre no hay un grupo específico de vehículos obligado a quedarse estacionado.

Esto significa que los automóviles con distintos colores de engomado, terminaciones de placa y hologramas pueden circular normalmente, siempre que no se anuncien restricciones ambientales extraordinarias.

¿A qué hora aplica el Hoy No Circula este domingo?

Otro dato importante: este domingo no existe un horario de restricción ordinaria de 05:00 a 22:00 horas, debido a que el programa no contempla vehículos que deban dejar de circular durante esta jornada.

El horario de 05:00 a 22:00 horas corresponde a los días en los que sí existen restricciones conforme al calendario del programa.

De cualquier manera, las autoridades pueden establecer medidas especiales si las condiciones ambientales lo requieren. Por eso, antes de salir, especialmente si habrá un trayecto largo, conviene revisar si existe algún aviso extraordinario.

Calendario del Hoy No Circula entre semana

Para que no se te haga bolas el calendario, estas son las restricciones habituales de lunes a viernes:

Lunes: engomado amarillo, placas terminadas en 5 y 6.

engomado amarillo, placas terminadas en 5 y 6. Martes: engomado rosa, placas terminadas en 7 y 8.

engomado rosa, placas terminadas en 7 y 8. Miércoles: engomado rojo, placas terminadas en 3 y 4.

engomado rojo, placas terminadas en 3 y 4. Jueves: engomado verde, placas terminadas en 1 y 2.

engomado verde, placas terminadas en 1 y 2. Viernes: engomado azul, placas terminadas en 9 y 0, además de permisos.

Estas restricciones forman parte del programa que se aplica en las 16 alcaldías de la CDMX y en municipios del Estado de México contemplados dentro de su cobertura.

¿Qué vehículos están exentos del Hoy No Circula?

Aunque este domingo no hay restricción ordinaria, también es útil recordar que existen vehículos que cuentan con exenciones del Hoy No Circula.

Entre ellos se encuentran algunos automóviles eléctricos e híbridos, unidades con holograma 00 y 0, así como vehículos destinados al transporte público y escolar. También existen excepciones para vehículos de emergencia y atención médica.