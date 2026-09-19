Reabren Oficialía 06 del Registro Civil en Atizapán para acercar trámites a la ciudadanía

El Gobierno de Atizapán de Zaragoza y el Gobierno del Estado de México llevaron a cabo la reapertura de la Oficialía 06 del Registro Civil, con el objetivo de acercar estos servicios a la población y facilitar la realización de diferentes trámites para las y los habitantes del municipio.

La reapertura fue encabezada por el presidente municipal de Atizapán de Zaragoza, Pedro Rodríguez Villegas, y se realizó en las instalaciones del Centro Cultural Luis Nishizawa, donde nuevamente funcionará esta oficina del Registro Civil.

Durante el evento, el alcalde destacó la importancia de que la ciudadanía pueda contar con servicios públicos más cercanos, principalmente para realizar trámites relacionados con documentos de identidad y situaciones familiare

Rodríguez Villegas señaló que su administración mantendrá el trabajo coordinado con el Gobierno del Estado de México para ampliar la presencia de las oficinas del Registro Civil en el territorio municipal. El presidente municipal también mencionó que se buscará impulsar campañas de difusión para que la población conozca los diferentes servicios y trámites que ofrece el Registro Civil, ya que algunos de ellos pueden ser poco conocidos por los habitantes “Qué bueno que exista esta apertura por parte de nuestro Director General para seguir abriendo oficinas en territorio atizapense. Sepan que seguiremos siendo sus aliados”, expresó el alcalde durante la ceremonia.

Pedro Rodríguez agregó que el Registro Civil tiene una función importante en la vida de las familias y de la ciudadanía, debido a que sus servicios están relacionados con diferentes etapas de la vida. Por su parte, Leo Larraguivel Hinojosa, director general del Registro Civil del Estado de México, manifestó su satisfacción por la reapertura de la Oficialía 06 y reconoció el trabajo realizado por el Gobierno Municipal.

El funcionario destacó que la reapertura permitirá brindar atención a los habitantes de Atizapán de Zaragoza y facilitar el acceso a los servicios que ofrece esta institución. Como parte de la ceremonia se realizaron algunos actos relacionados directamente con los servicios del Registro Civil. Uno de ellos fue un matrimonio civil entre Federico Jiménez González y Norma González Martínez.

La pareja decidió formalizar su relación después de 25 años de vivir en concubinato. Durante la ceremonia, ambos contrajeron matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal. Además, se realizó la entrega de un acta de nacimiento por registro extemporáneo a Ricardo Viveros Torres, quien obtuvo por primera vez este documento de identidad.

El beneficiario agradeció la atención y orientación que recibió durante el proceso para poder realizar el trámite. También reconoció el apoyo del presidente municipal, Pedro Rodríguez Villegas, y de la presidenta honoraria del Sistema Municipal DIF, Paty Arévalo. Con la reapertura de la Oficialía 06, las autoridades señalaron que buscan facilitar el acceso de la población a los servicios del Registro Civil y reducir los traslados que deben realizar los ciudadanos para efectuar sus trámites.

La nueva oficina se encuentra dentro del Centro Cultural Luis Nishizawa* y brindará atención de lunes a viernes, en un horario de *9:00 a 16:00 horas. De esta manera, el Gobierno Municipal de Atizapán de Zaragoza y el Gobierno del Estado de México mantienen la coordinación para ofrecer servicios del Registro Civil más cercanos a la población y facilitar la realización de trámites para las familias del municipio.