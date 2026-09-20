Inicia DIF CDMX entrega de desayunos escolares en mil 368 planteles públicos

Desayunos escuelas Públicas de Ciudad de México

A partir de este lunes 21 de septiembre comenzará en la Ciudad de México la entrega de desayunos escolares correspondientes al ciclo 2026-2027, como parte del Programa de Alimentos Escolares (PAE) del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) capitalino.

El programa contempla a estudiantes de preescolar, primaria y de los Centros de Atención Múltiple (CAM), luego de que mil 368 planteles públicos solicitaran y aceptaran los términos y condiciones para recibir los alimentos escolares durante el ciclo que inicia.

En la modalidad fría, cada ración alimenticia incorporará por segundo año consecutivo verdura deshidratada una vez por semana. La opción será betabel o zanahoria con cacahuate tostado, como parte de los alimentos destinados a enriquecer el valor nutricional de los desayunos.

Alimentos fríos

Durante cuatro días de la semana, las alumnas y alumnos recibirán fruta fresca, un cubo de leche ultrapasteurizada y una barra o galleta de cereal integral. Este esquema será distribuido entre estudiantes de nivel básico y de los Centros de Atención Múltiple que forman parte del programa.

Los mil 368 planteles que solicitaron y aceptaron participar en el PAE representan un beneficio inicial para 222 mil 593 alumnas y alumnos de escuelas públicas de la capital.

El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada Molina, lleva a cabo este programa a través del DIF de la Ciudad de México, con el objetivo de mantener la entrega de alimentos escolares durante el ciclo 2026-2027.

Desayunos calientes

De manera paralela, el DIF capitalino comenzará con la modalidad de alimentos calientes en 100 escuelas públicas de preescolar, primaria y Centros de Atención Múltiple.

Esta primera etapa beneficiará a 21 mil 440 niñas y niños, mientras que el programa contempla ampliar gradualmente la cobertura durante el ciclo escolar.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México es encabezado por Beatriz Rojas Martínez, quien estará al frente de la operación de esta modalidad junto con las acciones correspondientes al Programa de Alimentos Escolares.

Meta para el ciclo escolar

Para el ciclo escolar 2026-2027, la meta establecida es alcanzar 2 mil 61 planteles bajo la modalidad de alimentos fríos y llegar a 290 escuelas con desayunos calientes.

Con esta ampliación, el programa proyecta beneficiar en total a 522 mil alumnas y alumnos de preescolar, primaria y de los Centros de Atención Múltiple en la Ciudad de México.

La entrega que inicia este lunes representa la primera etapa de esta meta, con los planteles que ya se incorporaron al programa y la puesta en marcha de los primeros 100 centros escolares que recibirán alimentos calientes.