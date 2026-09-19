Ecatepec participa en el Simulacro Nacional 2026 para reforzar la prevención

Para de fortalecer la cultura de prevención y preparar a la población ante una posible emergencia, el municipio de Ecatepec participó en el Simulacro Nacional 2026, realizado este 19 de septiembre.

Como parte de la jornada, los cuerpos de emergencia y seguridad del municipio se desplegaron en distintos puntos para poner a prueba su capacidad de respuesta ante una situación de desastre.

La actividad se realizó en el marco del aniversario de los sismos ocurridos el 19 de septiembre de 1985 y 2017, fechas que permanecen en la memoria de los mexicanos debido a las afectaciones que provocaron en diferentes estados del país, principalmente en el centro de México.

En Ecatepec, la participación en el simulacro permitió que elementos de los cuerpos de emergencia y seguridad practicaran los protocolos que deben seguir ante una situación de riesgo.

El ejercicio también tuvo como propósito recordar a la ciudadanía la importancia de conocer las medidas de prevención y saber cómo actuar antes, durante y después de una emergencia.

A través de sus redes sociales, el gobierno municipal destacó que el 19 de septiembre representa la fortaleza de la población mexicana y su capacidad para levantarse después de un desastre.Durante el simulacro participaron elementos de emergencia y seguridad, quienes realizaron el despliegue correspondiente para atender los escenarios establecidos dentro del ejercicio.

Este tipo de actividades permiten identificar posibles fallas en los protocolos de actuación y mejorar la coordinación entre las diferentes áreas encargadas de brindar atención a la población. La prevención es uno de los principales elementos para reducir riesgos ante fenómenos naturales, por lo que las autoridades hicieron énfasis en la importancia de que las familias conozcan las rutas de evacuación, los puntos de reunión y las medidas básicas de seguridad.

En los simulacros también se busca fomentar la participación de escuelas, oficinas, establecimientos comerciales y hogares, con la finalidad de que las personas sepan cómo responder ante una emergencia real. El ejercicio realizado en Ecatepec forma parte de una jornada nacional en la que instituciones públicas, empresas, escuelas y ciudadanos participan para fortalecer la cultura de protección civil.

Para los cuerpos de emergencia municipales, estos ejercicios representan una oportunidad para poner en práctica sus conocimientos y revisar los tiempos de respuesta ante diferentes situaciones. Además, permiten que la población tenga mayor confianza en los protocolos de actuación y conozca el trabajo que realizan las autoridades encargadas de atender emergencias.

El gobierno municipal señaló que la prevención debe mantenerse como una tarea permanente y no solamente como una actividad que se realiza durante los simulacros. La participación de Ecatepec en esta jornada también busca mantener presente la importancia de aprender de las experiencias ocurridas durante los sismos que han marcado la historia reciente del país.

A 41 años del terremoto de 1985 y nueve años del sismo de 2017, el 19 de septiembre continúa siendo una fecha relacionada con la prevención y la solidaridad entre los mexicanos. Con el despliegue de sus cuerpos de emergencia y seguridad, Ecatepec se sumó nuevamente al ejercicio nacional para reforzar sus protocolos y promover entre la población una mayor preparación ante cualquier situación de riesgo. Las autoridades municipales reiteraron que conocer las medidas de prevención y participar en los simulacros puede ayudar a reducir riesgos y facilitar la respuesta de la población ante una emergencia real.