Huixquilucan invita a aprovechar descuentos en el pago del impuesto predial 2026

El Gobierno Municipal de Huixquilucan informó que ya se encuentra disponible el pago del impuesto predial 2026 en todas las oficinas de la Tesorería Municipal, e invitó a la ciudadanía a aprovechar los descuentos autorizados por el Cabildo para las y los contribuyentes que realicen su pago de manera anticipada y oportuna.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades municipales, durante los primeros meses del año se aplicarán descuentos especiales por pronto pago, además de beneficios adicionales para los contribuyentes cumplidos.

En enero, las y los huixquiluquenses podrán obtener un descuento del 8%, más un 8% adicional por cumplimiento. En febrero, el beneficio será del 6%, más un 6% extra para quienes se mantengan al corriente en sus obligaciones fiscales. Mientras que en marzo, el descuento será del 4%, más un 2% adicional para contribuyentes cumplidos.

El gobierno local recordó que también se encuentra vigente una bonificación de hasta 34% para grupos vulnerables, la cual se otorga bajo ciertos requisitos y restricciones establecidos por la normatividad municipal.

Para facilitar el trámite, la Tesorería Municipal puso a disposición diversos horarios de atención:

Lunes a jueves de 9:00 a 17:00 horas

Viernes de 9:00 a 15:00 horas

Sábado de 9:00 a 12:00 horas en las cajas de Plaza Andador Fresko

Además, el pago puede realizarse en línea mediante el portal oficial del municipio, lo que permite a las y los contribuyentes cumplir con su obligación fiscal sin necesidad de trasladarse a una oficina.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para realizar su pago dentro de los primeros meses del año y así aprovechar los descuentos, los cuales contribuyen al fortalecimiento de las finanzas municipales y permiten continuar con obras y servicios para beneficio de las familias de Huixquilucan.