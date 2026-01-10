Rehabilitarán edificio que explotó en Paseos de Taxqueña

Explosión por acumulación de gas en Coyoacán Elementos del Heroico cuerpo de Bomberos de la CDMX y autoridades se seguridad arribaron a la alcaldía Coyoacán tras el reporte de una explosión.

La Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México anunció que el edifico que explotó a causa de una acumulación de gas, en la colonia Paseos de Taxqueña, será sometido a una rehabilitación estructural.

La mañana del pasado nueve de enero, el inmueble ubicado en el cruce de las calles Paseos de Cipreses y Paseos de Naranjos, en la alcaldía Coyoacán, explotó debido a la fuga del combustible en un departamento del tercer piso.

El titular de Vivienda, Inti Muñoz, dio a conocer que el edificio presenta un daño estructural, por lo que ha sido apuntalado y tapiado y en conjunto con la Comisión para la Reconstrucción, el próximo 12 de enero iniciarán las obras para la restauración.

Mientras duren los trabajos, las 25 familias que habitaban el inmueble y el conserje recibirán apoyo de renta y hospedaje en un hotel hasta que puedan regresar a su hogar de forma segura.

Adicionalmente, las y los vecinos del lugar reciben atención en las carpas, en las que se proporciona orientación sobre los apoyos requeridos, así como valoración médica, en caso de ser necesaria.

Igualmente, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil colocó un Puesto de Mando móvil, en el que se reciben las solicitudes correspondientes por parte de los habitantes de inmuebles aledaños.

Respecto al estado de salud de las tres personas trasladadas luego de la explosión, dos fueron dadas de alta; mientras que un hombre continúa internado con quemaduras en el 80 por ciento de la superficie corporal, bajo un diagnóstico delicado pero estable.

La explosión que ocurrió a las 8:55 horas del pasado nueve de enero dejó un saldo de 12 personas heridas, tres de ellos de gravedad, así como daños en 30 inmuebles y la evacuación preventiva de dos mil 500 personas, así como 15 vehículos afectados.

La alcaldía Coyoacán instaló un puesto de atención permanente para las víctimas y afectados por la explosión, anunció el alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar.

“Lo primordial fue atender la emergencia para preservar la vida de todas y todos en esta zona en donde se desalojaron a unas dos mil 500 personas de cinco edificios aledaños al que resultó más afectado casi en la esquina de Paseo de Los Naranjos y Paseo de Los Cipreses. De inmediato, en coordinación con las autoridades del Gobierno de la CDMX; del Federal y de la alcaldía, nos dimos a la tarea de resguardar la zona y a mitigar todos los riesgos”, comentó el alcalde al recorrer la zona.

Giovani Gutiérrez informó que la alcaldía desplegó a un centenar de servidores públicos de las direcciones generales de Asuntos Jurídicos y Gobierno, de Seguridad Ciudadana, Obras, Desarrollo Social, Participación Ciudadana, Derechos Humanos y de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil quienes se encuentran en el puesto de mando para toda la orientación y apoyo que requieran las personas afectadas.

Además, también se instalaron carpas con atención médica, vacunación (por tétanos especialmente), agua, así como alimentos calientes y bebidas para quienes tuvieron que dejar sus viviendas y quienes laboran de manera permanente en el sitio.

“La alcaldía Coyoacán estará de manera permanente en el lugar de los hechos para continuar con la atención médica, legal, las asesorías, la atención alimentaria y cualquier trámite u orientación que requiera la ciudadanía que fue afectada por estos hechos. Le tocará a la autoridad judicial determinar el motivo por el cual se registró esta explosión después de los peritajes que se han realizado”, comentó.