Vinculan a proceso a 2 de la “Anti Unión Tepito” que mataron al “Michel” de la Unión

Detenidos Oliver "N" e Ian "N". (FGJCDMX)

Un juez vinculó a proceso a Ian “N”, alias “El Didier”, y Oliver “N”, alias “El Yulay”, integrantes del grupo delictivo “La Anti-Unión Tepito”, quienes asesinaron a Michel Alan Hernández Arias, alias “El Michel”, un extorsionador miembro del cártel antagónico, “La Unión Tepito”.

El atentado ocurrió la noche del 19 de diciembre del 2025, en calles de la colonia Romero Rubio, en la alcaldía Venustiano Carranza, hecho en el cual, la pareja de Michel resultó lesionada.

“El Michel”, de 40 años de edad, era DJ y dueño del bar “Comic Chelas”, a donde asistían miembros de “La Unión Tepito”.

Este criminal circulaba en un automóvil Mercedes Benz en compañía de su hijo y su pareja en la calle Japón, cuando fue interceptado y agredido con disparos de arma de fuego por “El Didier” y “El Yulay”, que viajaban en una motocicleta.

Cuando se emparejaron a la ventana del conductor, los sicarios asesinaron al “Michel” y tras avanzar pocos metros, chocó con una camioneta que estaba estacionada.

Como consecuencia del ataque, el hombre perdió la vida, la mujer resultó lesionada. El menor que los acompañaba no resultó herido y se encuentra fuera de peligro.

Un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) presenció los hechos y, con el apoyo del C2 Norte, activó un cerco virtual e inició una persecución.

Los sicarios tomaron la avenida 602 como ruta de escape y avanzaron por la avenida 608, en la alcaldía Gustavo A. Madero, hasta los límites con el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México.

Más adelante, al llegar a la avenida 412 y el cruce con Taxímetros, chocaron con una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Ian “N” cuenta con una presentación al Ministerio Público por el delito de robo a negocio con violencia.

Estos sujetos son señalados de los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio. Además, la autoridad judicial les impuso prisión preventiva como medida cautelar, por lo que ambos permanecerán en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte durante el plazo de dos meses establecido para el cierre de la investigación complementaria.