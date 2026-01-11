Autoridades pronostican temperaturas cercanas a 1°C en la CDMX este domingo 11 de enero; activan alerta por frío intenso

Clima para el fin de semana en CDMX y Edomex: Continúa el frente frío núm. 27 en tierras mexicanas, lo que provocará bajas temperaturas (Crisanta Espinosa Aguilar)

La Ciudad de México amaneció con temperaturas bajas este domingo 11 de enero de 2026, las cuales rondaron entre 1°C y 6°C dependiendo de la zona en la que te encuentres.

Las autoridades de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) encendieron las alertas por el frío en varias zonas de la capital, justamente para que nadie salga desprevenido.

Este descenso térmico se debe al frente frío 27 fuerte interactúa con canales de baja presión y corrientes polares que bajan el termómetro durante las primeras horas de la mañana, justo entre las 02:00 y las 08:00 horas, cuando el frío pega más fuerte y el viento puede sentir aún más helado.

Alcaldías con alerta

Alerta naranja

Estas zonas de la CDMX estarán bajo “Alerta Naranja”, lo que significa temperaturas muy bajas (entre 1°C y 3°C) y riesgo de heladas por la madrugada y la mañana temprana:

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

En estas partes de la ciudad, que suelen estar más altas o cercanas a zonas montañosas, el aire frío se siente más intenso por la altitud y menor radiación solar durante la madrugada.

Alerta amarilla

En estas alcaldías también sentirás el brujo del frío, con temperaturas estimadas entre 4°C y 6°C:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Tláhuac

Xochimilco

Esto significa que, aunque el frío no es extremo, sigue siendo una temperatura que puede afectar la salud, especialmente de personas vulnerables como niños, adultos mayores y quienes trabajan al aire libre.

Consejos para sobrevivir al frío este 11 de enero de 2026

Abrígate bien : varias capas de ropa siempre serán más efectivas que una chamarra gruesa sola

: varias capas de ropa siempre serán más efectivas que una chamarra gruesa sola Hidrátate con bebidas calientes : un café, chocolate o té ayudan a activar tu termogénesis natural

: un café, chocolate o té ayudan a activar tu termogénesis natural Calcetas y gorro : la mayor parte del calor se pierde por la cabeza y pies, así que proteger estas zonas ayuda muchísimo

: la mayor parte del calor se pierde por la cabeza y pies, así que proteger estas zonas ayuda muchísimo Cuidado con las mañanas frías: evita ejercicios o actividades al aire libre antes de las 8:00 am

Recuerda que el descuido con el frío puede provocar enfermedades respiratorias si no te proteges adecuadamente.