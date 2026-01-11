IECM aprueba financiamiento público a partidos políticos en la CDMX para 2026

Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM)

El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó el acuerdo mediante el cual se determinan los montos de financiamiento público que recibirán los partidos políticos con representación en la capital del país durante el ejercicio fiscal 2026, tanto para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes como para el desarrollo de actividades específicas.

De acuerdo con el IECM, el cálculo del financiamiento se realizó con base en el Padrón Electoral de la Ciudad de México y en el valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme a lo establecido en la Constitución y en el Código Electoral local. En este contexto, el monto total destinado a las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos asciende a 587 millones 712 mil 191 pesos con 90 centavos.

Los partidos políticos que accederán a este financiamiento en 2026 son el Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido del Trabajo (PT), Movimiento Ciudadano, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido de la Revolución Democrática Ciudad de México (PRD-CDMX).

La distribución del financiamiento para actividades ordinarias quedó de la siguiente manera: el PAN recibirá 132 millones 891 mil 801 pesos con 66 centavos; el PRI, 64 millones 928 mil 763 pesos con 78 centavos; el PVEM, 76 millones 159 mil 943 pesos con 77 centavos; el PT, 63 millones 530 mil 008 pesos con 76 centavos; Movimiento Ciudadano, 65 millones 957 mil 260 pesos con 12 centavos; Morena, 143 millones 670 mil 443 pesos con 26 centavos; y el PRD-CDMX, 40 millones 573 mil 970 pesos con 55 centavos.

Del total de los recursos asignados a cada partido, la normativa electoral establece que deberán destinar al menos el cinco por ciento al desarrollo de liderazgos femeninos, el tres por ciento a la formación de liderazgos juveniles y el dos por ciento a estudios e investigación.

Además del financiamiento para actividades ordinarias, el Consejo General del IECM aprobó el monto correspondiente a las actividades específicas de los partidos políticos, el cual asciende en conjunto a 17 millones 631 mil 365 pesos con 76 centavos. Esta cantidad equivale al tres por ciento del total del financiamiento público para actividades ordinarias, como lo establecen las disposiciones electorales vigentes.

La distribución de los recursos para actividades específicas será la siguiente: el PAN recibirá 3 millones 986 mil 754 pesos con 05 centavos; el PRI, 1 millón 947 mil 862 pesos con 91 centavos; el PVEM, 2 millones 284 mil 798 pesos con 31 centavos; el PT, 1 millón 905 mil 900 pesos con 26 centavos; Movimiento Ciudadano, 1 millón 978 mil 717 pesos con 81 centavos; Morena, 4 millones 310 mil 113 pesos con 30 centavos; y el PRD-CDMX, 1 millón 217 mil 219 pesos con 12 centavos.

En el mismo acuerdo, el Consejo General del IECM aprobó también los límites al financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos durante el ejercicio fiscal 2026, tanto en aportaciones en dinero como en especie, provenientes de personas militantes y simpatizantes, en apego a la legislación electoral aplicable.