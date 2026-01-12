Clara Brugada defiende operativo en Refugio Franciscano y exhibe imágenes

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, constató que el sitio al que llegaron los más de 300 perritos rescatados se encuentren en un sitio seguro (Adrián Contreras)

La disputa por el Refugio Franciscano, el albergue para animales ubicado en la alcaldía Cuajimalpa, ha escalado bastantes puntos de vista sobre el bienestar animal, la transparencia gubernamental y la gestión de espacios destinados para el cuidado de los animales.

En una conferencia de prensa este lunes 12 de enero, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó imágenes de las condiciones en las que, aseguró, vivían los animales antes del operativo de rescate, en respuesta a críticas y versiones encontradas sobre la intervención de autoridades.

Brugada defendió enérgicamente la decisión de las autoridades capitalinas de intervenir en el Refugio Franciscano, luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) documentara condiciones de maltrato animal, hacinamiento, insalubridad y falta de atención básica a cientos de perros y gatos. La acción sostuvo, se realizó bajo orden judicial y con la finalidad de salvaguardar la vida y salud de los animales, no por intereses inmobiliarios o políticos.

“Hago un llamado para que vean lo que están defendiendo. Ningún animalista podría estar defendiendo lo que acontecía en ese albergue. Vean ustedes estas fotografías de la realidad…”, dijo la mandataria, al mostrar imágenes que, según el gobierno, evidencian condiciones incompatibles con el bienestar animal.

Las fotografías y videos difundidos muestran instalaciones deterioradas, animales en aparente hacinamiento y omisiones marcadas en atención médica. Sin embargo, estos materiales también han puesto en el centro del debate la gestión de refugios y el papel de las autoridades incluso después del rescate.

Denuncias ciudadanas

En contraste, activistas como Arturo Islas Allende han denunciado públicamente el tratamiento posterior de los animales, asegurando que decenas de perros rescatados permanecieron enjaulados en espacios improvisados dentro de instalaciones de la Utopía del Deportivo Hermanos Galeana, en Gustavo A. Madero, durante horas, sin condiciones óptimas de resguardo.

En un video transmitido en vivo el 11 de enero, Islas mostró perros alineados en transportadoras de plástico, describiendo la escena como un trato indigno que contradecía la versión oficial de que los animales estaban recibiendo atención adecuada. Afirmó además que se había impedido el acceso de voluntarios a estos espacios temporales.

Las discrepancias entre versiones oficiales y activistas se dieron incluso frente a una marcha que congregó a decenas de personas desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino, exigiendo la restitución de los animales al Refugio Franciscano y respeto a amparos judiciales existentes a favor del albergue original.

A pesar de las críticas, el gobierno local ha subrayado que no hay ningún interés inmobiliario o económico en el terreno donde se encontraba el refugio, y evitó vincular la intervención con disputas particulares sobre la propiedad. El predio, dijo Brugada, es objeto de una controversia legal entre particulares, y la Ciudad de México no forma parte de ese litigio.

El gobierno anunció que presentará próximamente ante el Congreso de la Ciudad de México una Ley de Regulación de Refugios de Animales, que establecerá requisitos claros para estos espacios, con el objetivo de evitar situaciones como las que se denunciaron en este caso.