En CDMX no existe censo de albergues de animales; legisladores urgen vigilar su operación

Se desconocen las condiciones de los animales que tienen en los refugios

En la Ciudad de México no existe un censo oficial que precise cuántos albergues o refugios de animales operan en las distintas demarcaciones, pese a que es una ciudad animalista que ha avanzado significativamente en los derechos de los seres sintientes y que la actual Ley de Protección y Bienestar de los Animales capitalina ya incluye la figura de albergues y refugios.

La ausencia de un registro de los albergues dificulta conocer con precisión las condiciones en las que operan estos espacios, así como la cantidad de animales que resguardan y las condiciones en las que los tienen.

El caso del Albergue Franciscano, ubicado en Cuajimalpa, es un claro ejemplo de la gravedad que representa el no tener un marco legal claro que proteja animales y a quienes se dedican a su cuidado en este tipo de espacios; en el lugar resguardaban a casi mil animales pero la Fiscalía capitalina realizó un cateo y retiró a los animales debido a que existían denuncias de maltrato animal, hacinamiento severo y condiciones de insalubridad en las instalaciones.

Defensores de los derechos animales han señalado que la falta de un censo y de reglas claras no sólo afecta a los refugios, sino también a los animales, pues limita la planeación de políticas públicas enfocadas al bienestar animal.

La UNAM estima que en el país hay cerca de 30 millones de perros y gatos que viven en las calles, de los cuáles 70 por ciento fueron abandonados; de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies (AMMVEPE) en la CDMX hay 1.2 millones de perros viviendo en las calles, que sufren hambre, frío, golpes, enfermedades y discriminación.

Recientemente, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que enviará al Congreso local una iniciativa para garantizar el bienestar animal en refugios y albergues.

Dicha ley será fortalecida a través de foros de consulta ciudadana y la opinión de colectivos animalistas y especialistas. Tendrá el fin de establecer condiciones dignas para los animales sin hacinamiento ni maltrato, garantizando acceso a alimentación, agua, higiene y atención veterinaria. Además, contempla mecanismos de supervisión y corresponsabilidad con la participación de organizaciones de la sociedad civil.

La diputada local Rebeca Peralta, del Partido Verde, señaló que en la capital existen complejas problemáticas que enfrentan los refugios de animales y destacó que “el bienestar animal no puede depender solo de buenas intenciones”, sino también de garantizar el bienestar animal.

“Vamos a impulsar una ley de albergues y refugios o un capítulo específico en la Ley de Protección y Bienestar Animal. No se trata de castigar, sino de impulsar el trabajo con buenos estándares”, dijo.

Para la legisladora panista Liz Salgado, el conflicto del Refugio Franciscano en Cuajimalpa pone en evidencia la problemática que enfrenta la CDMX en materia de bienestar animal.

Señaló que en la Ciudad de México no hay un control y registro detallado de los albergues y su operación; comentó que hay muchos que solicitan aportaciones a través de redes sociales, sin que haya constancia de las acciones que realizan o el uso que dan a recursos, medicamentos y materiales que reciben.

En relación con la propuesta que enviará la jefa de Gobierno al Congreso local, recordó que la actual Ley de Protección y Bienestar de los Animales capitalina ya incluye la figura de albergues y refugios.

Enfatizó que en el reglamento vigente de la ley se señalan los requisitos que deberán cumplir los albergues, así como las facultades de la autoridad en materia de vigilancia y regulación de estos establecimientos.

“La solución no es sobre regular, sino garantizar que los instrumentos legales y sus reglamentos sean eficaces y eficientes, pero sobre todo, que se cumplan”.

La panista aprovechó para solicitar al Gobierno de la Ciudad que informe el destino que tendrán de los perros y gatos rescatados, así como la evolución de los que están siendo tratados por los problemas de salud que tenían ya que la FGJCDMX confirmó que 21 animales murieron y al menos 57 están hospitalizados.