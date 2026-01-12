Metrópoli

La recolección aportará la creación de composta para la nutrición de suelos en bosques de la entidad

Habilitan centros de acopio para reciclar árboles navideños en parques y centros ecoturísticos del Edomex

Por Giovanna Morales Gómez
Centros de acopio para recolección de árboles navideños en el Estado de México

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, invitó a la población a participar en la campaña de reciclaje de árboles de navidad naturales, con el objetivo de transformarlos en composta.

La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (SMAyDS) y la Coordinación General de Conservación Ecológica, instalaron cuatro centros de acopio regionales:

• Centro Ecoturístico y de Educación Ambiental Sierra de Guadalupe, en el municipio de Coacalco.

• Parque Ambiental Bicentenario, en el municipio de Metepec.

• Parque Metropolitano Bicentenario, en el municipio de Toluca.

• Centro de Educación Ambiental Integral Sierra de Guadalupe, en el municipio de Tlalnepantla.

Estos puntos recibirán los árboles de lunes a domingo de 9:00 a 18:00 horas hasta agotar la demanda ciudadana.

La dependencia destacó que esta campaña evitará que los árboles navideños terminen en la basura o quemados, pues estas prácticas dañan el medio ambiente al generar emisiones de bióxido de carbono (CO2).

El proceso de compostaje consiste en la realización de un acopio ordenado de los árboles; retiro de materiales como bases, recipientes y clavos; posteriormente, trituración y recolección en pedazos más pequeños a fin de acelerar el proceso de descomposición; finalmente, preparación de la mezcla combinada con otros materiales orgánicos para la creación de una composición equilibrada, con la que se nutren los suelos de los bosques o se cubren los senderos de los parques.

El reciclaje de árboles es una forma gestionar los residuos de la temporada navideña, sino que también contribuye a la salud del suelo y ayuda a promover prácticas más sostenibles entre la ciudadanía.

