Habilitan centros de acopio para reciclar árboles navideños en parques y centros ecoturísticos del Edomex

Centros de acopio para recolección de árboles navideños en el Estado de México

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, invitó a la población a participar en la campaña de reciclaje de árboles de navidad naturales, con el objetivo de transformarlos en composta.

La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (SMAyDS) y la Coordinación General de Conservación Ecológica, instalaron cuatro centros de acopio regionales:

• Centro Ecoturístico y de Educación Ambiental Sierra de Guadalupe, en el municipio de Coacalco.

• Parque Ambiental Bicentenario, en el municipio de Metepec.

• Parque Metropolitano Bicentenario, en el municipio de Toluca.

• Centro de Educación Ambiental Integral Sierra de Guadalupe, en el municipio de Tlalnepantla.

Estos puntos recibirán los árboles de lunes a domingo de 9:00 a 18:00 horas hasta agotar la demanda ciudadana.

La dependencia destacó que esta campaña evitará que los árboles navideños terminen en la basura o quemados, pues estas prácticas dañan el medio ambiente al generar emisiones de bióxido de carbono (CO2).

El proceso de compostaje consiste en la realización de un acopio ordenado de los árboles; retiro de materiales como bases, recipientes y clavos; posteriormente, trituración y recolección en pedazos más pequeños a fin de acelerar el proceso de descomposición; finalmente, preparación de la mezcla combinada con otros materiales orgánicos para la creación de una composición equilibrada, con la que se nutren los suelos de los bosques o se cubren los senderos de los parques.

El reciclaje de árboles es una forma gestionar los residuos de la temporada navideña, sino que también contribuye a la salud del suelo y ayuda a promover prácticas más sostenibles entre la ciudadanía.

