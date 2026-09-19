Atizapán fortalece prevención del delito y proximidad social en escuelas

Con el objetivo de promover la prevención del delito y fortalecer la cultura de seguridad entre estudiantes, autoridades de Atizapán de Zaragoza realizaron actividades de prevención y proximidad social en la Escuela Secundaria Agua Blanca.

Durante la jornada participaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en coordinación con integrantes de la Guardia Nacional, quienes llevaron a cabo actividades dirigidas a la comunidad estudiantil.

Las acciones tuvieron como propósito acercar a los cuerpos de seguridad con niñas, niños y jóvenes, además de generar espacios de comunicación en los que los estudiantes puedan conocer medidas para prevenir situaciones de riesgo.

Como parte de estas actividades, los elementos de seguridad compartieron información relacionada con la prevención del delito, el autocuidado y la importancia de mantener una cultura de seguridad dentro y fuera de los planteles educativos.

La proximidad social es una de las herramientas utilizadas por las autoridades para mantener un contacto más directo con la población. En el caso de las escuelas, estos acercamientos buscan que los estudiantes conozcan a los elementos de seguridad y puedan identificar a quién acudir en caso de encontrarse ante alguna situación que represente un riesgo.

La participación conjunta de la Policía Municipal y la Guardia Nacional permitió desarrollar las actividades de manera coordinada y acercar a los estudiantes información relacionada con la seguridad.

Las autoridades señalaron que trabajar de manera preventiva es importante para evitar que niñas, niños y jóvenes se encuentren expuestos a diferentes situaciones de violencia o delincuencia.

Además, este tipo de jornadas permiten abordar la seguridad desde una perspectiva de prevención, en la que también participan estudiantes, docentes y familias.

Durante la actividad se destacó la importancia de fortalecer la comunicación con la comunidad estudiantil, pues mantener canales de diálogo puede facilitar que los jóvenes expresen sus inquietudes y conozcan las medidas que pueden adoptar para protegerse.El autocuidado también fue uno de los aspectos promovidos durante la jornada, con la intención de que los estudiantes identifiquen situaciones que puedan representar algún peligro y sepan cómo actuar ante ellas.

Las autoridades municipales indicaron que continuarán impulsando acciones de proximidad social en diferentes espacios del municipio, particularmente en aquellos donde existe contacto directo con niñas, niños y jóvenes. La presencia de elementos de seguridad en los planteles educativos busca también generar un acercamiento diferente entre los estudiantes y las corporaciones policiales, basado en la comunicación y la prevención.

Para las autoridades, la seguridad de la comunidad estudiantil requiere de la participación de diferentes sectores, por lo que la coordinación entre instituciones forma parte de las estrategias para construir entornos más seguros. La jornada realizada en la Escuela Secundaria Agua Blanca forma parte de estas acciones preventivas, que buscan llevar información directamente a las comunidades y fortalecer la cultura de seguridad.

Con estas actividades, el gobierno municipal de Atizapán de Zaragoza refrendó su intención de mantener el trabajo cercano con la población estudiantil y continuar con acciones enfocadas en la prevención del delito. Finalmente, las autoridades destacaron que la participación de las instituciones de seguridad y la comunicación con la comunidad son elementos importantes para generar espacios educativos donde niñas, niños y jóvenes puedan desarrollarse en condiciones de mayor seguridad.