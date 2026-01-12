IECM aprueba convocatoria para la elección de COPACO y el Presupuesto Participativo 2026 y 2027

IECM aprueba convocatoria para órganos que evaluarán proyectos del Presupuesto Participativo 2026 y 2027

El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó la Convocatoria Única para la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) 2026 y para la Consulta de Presupuesto Participativo correspondiente a los ejercicios 2026 y 2027, procesos que se llevarán a cabo mediante una jornada anticipada y una jornada presencial única.

De acuerdo con lo aprobado, ambos ejercicios de participación ciudadana contarán con una Jornada Anticipada que se desarrollará del 20 al 30 de abril de 2026, así como con una Jornada Única presencial programada para el domingo 3 de mayo del mismo año. Los resultados oficiales, tanto de la elección de las personas integrantes de las COPACO como de los proyectos ganadores del Presupuesto Participativo 2026 y 2027, se darán a conocer el 15 de mayo.

En estos procesos podrán participar personas ciudadanas que cumplan con los requisitos constitucionales y que tengan la calidad de vecinas u originarias de la Ciudad de México. También se contempla la participación de personas mexicanas residentes en la capital, incluidas niñas, niños y adolescentes; personas ciudadanas residentes en el extranjero; personas en estado de postración y sus cuidadoras primarias, así como personas en situación de prisión preventiva.

La elección de las COPACO y la Consulta de Presupuesto Participativo se realizarán bajo dos modalidades. Durante la jornada anticipada, la ciudadanía podrá emitir su voto u opinión antes del 3 de mayo, mientras que en la jornada presencial se instalarán Mesas Receptoras de Votación y Opinión en puntos estratégicos de las unidades territoriales, cuyas ubicaciones serán informadas con oportunidad por el Instituto.

En la modalidad digital, el voto y la opinión se recabarán mediante boletas virtuales a través de dos mecanismos: por internet, utilizando la aplicación móvil del Sistema Electrónico por Internet (SEI), disponible para su descarga en dispositivos con acceso a la red, y por vía electrónica mediante el uso de tabletas sin conexión a datos, dispuestas para este fin.

El IECM informó que la lista de las personas que integrarán las COPACO, así como la relación de proyectos ganadores de la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027, se publicará el 15 de mayo en la Plataforma de Participación, en el sitio oficial del Instituto, en los estrados de las 33 direcciones distritales, en las oficinas centrales del organismo y en sus redes sociales.

Durante la misma sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó el acuerdo relativo a los efectos del ajuste al Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2025 y al Catálogo de Unidades Territoriales, particularmente en lo que respecta a la inscripción de pueblos y barrios originarios en el sistema de registro correspondiente y su integración en las Comisiones de Participación Comunitaria de sus ámbitos territoriales.

Además, se avaló el uso del Sistema Electrónico por Internet como modalidad digital de votación y opinión para ambos procesos, así como la convocatoria específica para la realización del Presupuesto Participativo 2026 y 2027 en pueblos y barrios originarios comprendidos en el marco geográfico vigente.

El Consejo General también aprobó la convocatoria para el concurso de reconocimiento a proyectos ganadores novedosos de los ejercicios 2026 y 2027, la convocatoria para la acreditación de personas observadoras, y el modelo de operación para la votación y opinión anticipada de ciudadanía residente en el extranjero, personas en estado de postración y sus cuidadoras primarias, así como personas en prisión preventiva.

Finalmente, se autorizaron los diseños de la documentación electiva y consultiva que será utilizada en la Elección de las COPACO 2026 y en la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027, incluidos los materiales asociados al Sistema Electrónico por Internet, así como los destinados a personas en prisión preventiva, en estado de postración y a cuidadoras primarias. También se avaló la reutilización de los materiales electivos y consultivos para ambos ejercicios de participación ciudadana.