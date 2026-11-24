Marcha 25N en CDMX 2026 Ruta y horario para este miércoles 25 de noviembre (Pexels)

Este miércoles 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación contra la Mujer, por lo que se llevará a cabo la marcha 25N 2026. Durante esta movilización, colectivos feministas y mujeres se reúnen para exigir justicia y la erradicación de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes.

La marcha 25N iniciará desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan y se dirigirá hacia la plaza del Zócalo, por lo que habrá distintas afectaciones en el centro de la Ciudad de México. Aquí te decimos cuál será el horario y la ruta de esta movilización.

¿A qué hora empezará y cuál será la ruta de la Marcha 25N en la CDMX?

De acuerdo al grupo Coordinación 8M, el punto de reunión para los distintos contingentes y colectivos será a partir de las 15:30 horas en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, ubicada sobre Paseo de la Reforma en la alcaldía Cuauhtémoc.

Se tiene planeado que la marcha inicie desde ese punto a las 16:00 horas con dirección al Zócalo capitalino. Los contingentes avanzarán sobre Paseo de la Reforma, la avenida Juárez y la calle 5 de Mayo hasta la Plaza de la Constitución. Esta será la ruta de la marcha 25N:

Glorieta de las Mujeres que Luchan.

Paseo de la Reforma.

Avenida Juárez.

Eje Central Lázaro Cárdenas

Calle 5 de Mayo

Zócalo de la Ciudad de México

¿Qué vialidades se verán afectadas y cuáles son las alternativas?

Debido a que la movilización de la marcha 25N será en las principales vialidades de la CDMX, el tráfico en la ciudad será mayor en avenidas y calles aledañas al Zócalo y Paseo de la Reforma.

Por lo que se recomienda circular este miércoles 25 de noviembre por las siguientes alternativas viales: