Este miércoles 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación contra la Mujer, por lo que se llevará a cabo la marcha 25N 2026. Durante esta movilización, colectivos feministas y mujeres se reúnen para exigir justicia y la erradicación de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes.
La marcha 25N iniciará desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan y se dirigirá hacia la plaza del Zócalo, por lo que habrá distintas afectaciones en el centro de la Ciudad de México. Aquí te decimos cuál será el horario y la ruta de esta movilización.
¿A qué hora empezará y cuál será la ruta de la Marcha 25N en la CDMX?
De acuerdo al grupo Coordinación 8M, el punto de reunión para los distintos contingentes y colectivos será a partir de las 15:30 horas en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, ubicada sobre Paseo de la Reforma en la alcaldía Cuauhtémoc.
Se tiene planeado que la marcha inicie desde ese punto a las 16:00 horas con dirección al Zócalo capitalino. Los contingentes avanzarán sobre Paseo de la Reforma, la avenida Juárez y la calle 5 de Mayo hasta la Plaza de la Constitución. Esta será la ruta de la marcha 25N:
- Glorieta de las Mujeres que Luchan.
- Paseo de la Reforma.
- Avenida Juárez.
- Eje Central Lázaro Cárdenas
- Calle 5 de Mayo
- Zócalo de la Ciudad de México
¿Qué vialidades se verán afectadas y cuáles son las alternativas?
Debido a que la movilización de la marcha 25N será en las principales vialidades de la CDMX, el tráfico en la ciudad será mayor en avenidas y calles aledañas al Zócalo y Paseo de la Reforma.
Por lo que se recomienda circular este miércoles 25 de noviembre por las siguientes alternativas viales:
- Avenida Insurgentes
- Avenida Chapultepec
- Eje 1 Norte
- Eje 1 Oriente