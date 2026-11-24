Potabilizadora de Zumpango abastecerá a más de un millón de habitantes

La construcción de la Planta Potabilizadora de Zumpango, que aprovechará agua de lluvia para abastecer a más de un millón de habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México, registra avances en sus primeras etapas y se prevé que concluya en agosto de 2029, con una inversión de 3 mil 594 millones de pesos.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez supervisó los trabajos junto con autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), como parte del proyecto para incrementar la disponibilidad de agua potable en la entidad.

A 90 días del inicio de las obras, los trabajos topográficos alcanzaron 100 por ciento de avance en los 60 mil metros cuadrados que ocupará la planta.

Entre las instalaciones en construcción se encuentra el Tren de Producción de Agua, que permitirá captar el líquido de lluvia y conectarlo con el ramal Tizayuca-Pachuca, para aportar un caudal de 1.1 metros cúbicos por segundo.

El director general de la Conagua, Efraín Morales López explicó que el agua captada pasará por nueve etapas de potabilización antes de llegar a un tanque desde el cual se incorporará a la red de distribución.

La capacidad de producción será de hasta 5 mil litros de agua potable por segundo durante la temporada de lluvias y de 3 mil litros por segundo en época de estiaje. La conclusión de la Caja de Agua Cruda, una de las instalaciones del sistema, está programada para octubre de 2027.

Potabilizadora de Zumpango abastecerá a más de un millón de habitantes

Amplían capacidad de almacenamiento de la laguna

De manera paralela, en la laguna de Zumpango se realizan trabajos para recuperar y ampliar su capacidad de almacenamiento de agua pluvial, mediante la rehabilitación de bordos y la instalación de infraestructura para controlar la erosión.

La instalación de gaviones registra un avance de 97 por ciento, mientras que la construcción de una barda de concreto encapsulado, destinada a elevar la altura del bordo, presenta un avance de 85 por ciento. Esta última obra se prevé concluir en diciembre de 2026.

El conjunto de trabajos en la laguna cuenta con una inversión de 742 millones de pesos e incluye la rehabilitación y el reforzamiento de 18 kilómetros de bordos, con el propósito de recuperar sus dimensiones originales y mejorar su resistencia al desgaste provocado por el agua.

Delfina Gómez señaló que estas intervenciones buscan mejorar las condiciones de la infraestructura hidráulica y proteger los bordos de la laguna.

El proyecto también contempla la instalación de colectores para el saneamiento del cuerpo de agua y la reconstrucción de un espacio público para uso de los habitantes de la zona.