Exigen panistas que se investigue a fondo quién fue el responsable de las agresiones durante la comparecencia de Rojo De la Vega

El coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Andrés Atayde, calificó de “ridícula” la versión de Morena sobre un supuesto autosabotaje organizado por la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, con el fin de evitar rendir cuentas durante su comparecencia; por lo que exigió investigar las agresiones físicas y verbales registradas dentro y fuera del recinto legislativo.

El panista consideró que, en lugar de responsabilizar a la alcaldesa por los hechos, Morena debe asumir su responsabilidad y contribuir a identificar a quienes participaron en los actos de violencia.

“Es ridículo que el principal argumento de Morena sea el autosabotaje. Yo más bien exhorto, sugiero, que se hagan responsables de cómo la violencia física y verbal que ocurrió fuera del recinto. Encontremos responsables”, expresó.

Por ello, Atayde pidió revisar las cámaras de seguridad y los videos disponibles para esclarecer lo ocurrido; incluso señaló que hubo personas que grabaron desde las ventanas de un inmueble cercano al Congreso, por lo que cuestionó que ese material no se hubiera incorporado a las evidencias presentadas.

También afirmó que durante la concentración observó mantas con mensajes agresivos y provocativos contra la alcaldesa y recordó que existen videos y fotografías que acreditan que la violencia dentro y fuera del Congreso provino particularmente de una persona legisladora.

“Podrán decir misa, pero no hay videos, ni fotografías que acrediten o demuestren que cualquiera de los integrantes de este partido hayan hecho algo similar”.

En redes sociales se hicieron virales videos, en medio de los momentos de tensión registrados durante la comparecencia de la alcaldesa de Cuauhtémoc, en los que se observa a la diputada Diana Sánchez Barrios protagonizar un altercado con otras personas legisladoras, lanzando insultos y jaloneos, incluso integrantes de su bancada la detienen para evitar su comportamiento.

Los señalamientos del panista se dieron luego de que Morena acusara a Rojo de la Vega de haber organizado un supuesto autosabotaje, presuntamente con la participación de funcionarios de la propia alcaldía, para evitar su comparecencia.

“Me parece rídiculo que su principal argumento sea el autosabotaje, es ridículo”, insistió el coordinador de la bancada.

Morena señala aurtosabotaje

El vocero morenista, Ángel Tamariz, aseguró que algunas de las personas que coordinaron a los asistentes forman parte de la nómina de la demarcación y mostró supuestas imágenes y documentos de portales de transparencia para respaldar sus acusaciones.

Lo anterior fue sostenido por el morenista, pese a que representantes de los medios de comunicación cuestionaron la versión del autosabotaje al preguntarle cómo se explicaba que simpatizantes de la alcaldesa, entre ellas mujeres y personas adultas mayores, hubieran resultado lesionadas durante los enfrentamientos.

Lo anterior, orilló a la alcaldesa de la Cuauhtémoc a retirarse del recinto sin comparecer debido a que había trabajadores y simpatizantes heridos.

Manifestantes rebasaron la seguridad

En medio de esta controversia, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Olivia Garza, reconoció que ordenó cerrar las puertas del recinto a las 11:02 horas, pero aseguró que la decisión respondió a motivos de seguridad, luego de que manifestantes rebasaran las vallas de protección y llegaran hasta los accesos del edificio.

Explicó que se habilitó una entrada alterna por el sótano para que los legisladores pudieran ingresar; Como ejemplo, mencionó que varios diputados y diputadas, incluida la coordinadora de Morena, utilizaron ese acceso.

Sobre Diana Sánchez Barrios, a quien según la bancada morenista se le impidió entrar, Garza sostuvo que la legisladora llegó a las 11:25 horas y que se le indicó que podía ingresar por la puerta alterna, pero decidió no hacerlo.

La presidenta del Congreso argumentó que en ese momento, como presidenta de la Mesa Directiva, su responsabilidad era garantizar la seguridad de quienes se encontraban dentro del recinto y añadió que desde un día antes había solicitado a la Secretaría de Seguridad Ciudadana reforzar la vigilancia en el exterior.

Por otra parte, ante la próxima comparecencia del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, Atayde pidió que se garantice el desarrollo de la mesa de trabajo sin agresiones ni descalificaciones. Aseguró que el funcionario entregó su información en tiempo y forma y acudirá al Congreso para solicitar un presupuesto justo para los habitantes de su demarcación.

Y lamentó que este tipo de hechos sucedan sólo cuando se trata de alcaldías que presentan excelentes resultados en diversos rubros.

Para finalizar, advirtió que Tabe, su equipo de trabajo y los vecinos que decidan acompañarlo no tienen por qué tolerar insultos ni ningún tipo de violencia durante el ejercicio de rendición de cuentas; finalmente, adelantó que la bancada panista lo acompañará desde temprano.