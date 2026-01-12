“Nada tiene que ver con intereses económicos”: Brugada defiende rescate de más de 850 perros

Refugio Franciscano: versiones encontradas y la incertidumbre por el futuro de más de mil animales

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, afirmó que el rescate de más de 850 perros realizado en un predio de la alcaldía Cuajimalpa respondió exclusivamente a la defensa del bienestar animal y rechazó que la acción esté relacionada con intereses económicos o inmobiliarios.

“Nada tiene que ver con intereses económicos”, subrayó, al asegurar que la prioridad de su administración ha sido y seguirá siendo “la vida y la integridad de los animales”.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria local señaló que en torno a este caso se ha generado una “andanada de información que no es verdadera”, por lo que consideró necesario aclarar los hechos.

“Queremos ser muy claros y presentar con transparencia las razones y los hechos que motivaron este rescate”, dijo, al asegurar que se trata de uno de los operativos de protección animal más grandes realizados en la ciudad.

Explicó que la intervención se realizó en cumplimiento de una orden judicial, derivada de una investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, luego de que un juez de control corroborara condiciones de maltrato animal y falta de atención adecuada.

“No fue una ocurrencia ni una decisión arbitraria del gobierno; fue el resultado de un proceso legal”, puntualizó.

Rescate ordenado por un juez

Clara Brugada detalló que el rescate se llevó a cabo tras constatarse que las condiciones en las que vivían los animales eran inaceptables.

“Se corroboraron situaciones de abandono, de maltrato y de falta de atención que no podían seguir permitiéndose”, afirmó. Por ello, sostuvo que la orden judicial fue clara al instruir el rescate para salvaguardar a los animales.

Elementos del equipo de protección animal revisan y documentaron las condiciones en que se encontraban los perros durante el operativo en Cuajimalpa.

Elementos del equipo de protección animal revisan y documentaron las condiciones en que se encontraban los perros durante el operativo en Cuajimalpa.

La jefa de Gobierno pidió a la ciudadanía tener confianza en las autoridades y aseguró que los perros rescatados se encuentran bien atendidos.

“Los perros están siendo correctamente alimentados, reciben atención médica, están en proceso de vacunación y se encuentran en espacios seguros”, afirmó. Agregó que ahora cuentan con rutinas de cuidado y bienestar que antes no tenían.

Reiteró que su gobierno mantendrá el resguardo y la atención profesional de los animales el tiempo que sea necesario.

“Su bienestar es hoy una prioridad”, dijo, al tiempo que insistió en que el operativo no puede entenderse al margen de las condiciones reales en las que se encontraban los perros.

La mandataria capitalina enfatizó que el objetivo del rescate fue evitar que los animales siguieran sufriendo.

“Si el objetivo hubiera sido realmente el bienestar animal, los perros no habrían estado en esas condiciones”, expresó, al cuestionar los señalamientos que buscan desacreditar la actuación de las autoridades.

Elementos del equipo de protección animal revisan y documentaron las condiciones en que se encontraban los perros durante el operativo en Cuajimalpa.

Elementos del equipo de protección animal revisan y documentaron las condiciones en que se encontraban los perros durante el operativo en Cuajimalpa.

Predio en disputa y sin autorización inmobiliaria

La jefa de Gobierno explicó que el predio donde se encontraban los animales está sujeto a una disputa legal entre particulares y que el Gobierno de la Ciudad de México no es parte de ese conflicto, ni tiene interés alguno en el terreno.

Aclaró que su administración respetará plenamente la resolución judicial que determine a quién corresponde la restitución del predio, sea cual sea el resultado.

En ese contexto, fue enfática al señalar que su gobierno no otorgará ninguna autorización para que el terreno sea destinado a un desarrollo inmobiliario.

Dijo que resulta preocupante que se utilice el discurso del bienestar animal para defender intereses de otro tipo, cuando las condiciones en las que se encontraban los perros evidenciaban un abandono prolongado.

La jefa del Ejecutivo local sostuvo que si el objetivo real hubiera sido el bienestar de los animales, estos no habrían estado expuestos a plagas, hacinamiento, enfermedades y falta de atención médica. Por ello, afirmó que la actuación del gobierno estuvo guiada por la responsabilidad institucional de proteger a los seres sintientes, reconocidos como tales en la Constitución local.

Resguardo y atención de los perros tras el rescate





Actualmente, 858 perros permanecen bajo resguardo del Gobierno de la Ciudad de México en tres espacios habilitados: 304 en el refugio del Ajusco, 371 en las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal y 183 en una estancia transitoria en la Utopía de la alcaldía Gustavo A. Madero. De acuerdo con las autoridades ambientales, todos los animales cuentan con atención permanente las 24 horas.

Cada perro tiene un expediente médico clínico individual, elaborado por personal veterinario especializado de distintas dependencias que participan en el operativo de resguardo. Este seguimiento permite identificar padecimientos específicos y definir tratamientos adecuados para cada ejemplar.

La mayoría de los animales corresponde a población adulta, seguida por perros de edad avanzada y, en menor proporción, cachorros. Todos reciben alimentación dos veces al día, conforme a un protocolo médico veterinario establecido para garantizar su recuperación y estabilidad.

El proceso de atención incluye vacunación antirrábica, desparasitación y tratamientos específicos para los principales padecimientos detectados, entre los que se encuentran dermatitis, sarna, lesiones en la piel, infecciones por hongos y bacterias, tumoraciones, enfermedades respiratorias y afecciones crónico-degenerativas. La atención es individualizada, de acuerdo con las condiciones de salud de cada animal.

Las autoridades señalaron que el objetivo final es que los perros puedan integrarse a hogares definitivos. Para ello, se prepara una jornada de adopción en la que cada ejemplar contará con una ficha informativa y deberá cumplir con el registro y el proceso correspondiente en el Registro Único de Animales de Compañía (RUAC). Antes de ser entregados a sus nuevas familias, los perros recibirán también atención estética.

Asimismo, se informó que se abrirán espacios para la recepción de donaciones de productos accesorios que contribuyan a mejorar la estancia temporal de los animales. En tanto, los insumos médicos y alimenticios necesarios para su atención están completamente cubiertos por el Gobierno de la Ciudad de México.

Política de bienestar animal y lo que sigue

La jefa de Gobierno vinculó el rescate con la política pública de bienestar animal que impulsa su administración. Recordó que en menos de un año se han tomado decisiones que durante décadas estuvieron pendientes en la ciudad, como la prohibición de espectáculos con violencia animal y la eliminación de la venta de animales en mercados públicos.

“Hemos realizado jornadas masivas de esterilización y atención veterinaria, y las vamos a seguir fortaleciendo”, señaló. También informó que se trabaja en el mejoramiento del Hospital Veterinario de la Ciudad de México y en la construcción de clínicas veterinarias en cada una de las Utopías que se desarrollan en la capital.

En este contexto, anunció la construcción de un nuevo hospital veterinario en una zona más céntrica y de un gran albergue para animales, además de la llamada Utopía Canina. Asimismo, adelantó que se presentará una ley para regular el funcionamiento de los refugios de animales.

“Tenemos que garantizar cómo deben operar estos espacios; no puede ser que defendamos el bienestar animal y en los hechos hagamos otra cosa”, sostuvo.

Finalmente, informó que una vez que los perros rescatados concluyan sus procesos de atención médica y estabilización, se abrirá una gran jornada de adopción.

“Queremos que tengan hogares, que tengan una vida digna y que sean felices”, dijo.

Concluyó al señalar que la Ciudad de México tiene una responsabilidad histórica en la defensa de los animales.

“Esta ciudad reconoce a los animales como seres sintientes y obliga al Estado a su protección. Ese es el compromiso que estamos cumpliendo”, afirmó.