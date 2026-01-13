Acuerdan Gobierno y Refugio Franciscano bajar la confrontación por rescate animal

Tras rescate de más de 800 perros, Gobierno y Refugio Franciscano buscan despresurizar conflicto

El Gobierno de la Ciudad de México sostuvo una reunión con representantes del Refugio Franciscano, su defensa legal y organizaciones animalistas, en un intento por bajar la tensión generada tras el rescate de más de 800 perros del inmueble ubicado en Cuajimalpa.

El encuentro, informó el secretario de Gobierno, César Cravioto, tuvo como eje aclarar el estado de los animales y establecer una ruta de diálogo que permita despresurizar el conflicto.

Uno de los primeros planteamientos del refugio fue conocer la situación de los perros trasladados. El secretario explicó que se les informó que los animales ya no se encuentran en transportadoras y que actualmente están distribuidos en tres espacios temporales bajo resguardo del gobierno capitalino.

Ante ello, se acordó abrir las puertas para que representantes del Refugio Franciscano puedan acudir, de manera ordenada, a los sitios donde están los perros, incluidos la Utopía de la GAM, el refugio del Ajusco y las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal.

Durante la reunión también se abordó la preocupación del refugio por una posible criminalización de su labor. El secretario de Gobierno sostuvo que no existe intención de perseguir a quienes se dedican al rescate animal, aunque subrayó que las denuncias por presunto maltrato deberán seguir su curso legal ante las autoridades competentes.

“El gobierno no criminaliza, pero tampoco puede cerrar los ojos ante denuncias formales”, resumió.

El funcionario señaló que otro punto tratado fue la escalada de confrontaciones entre distintos grupos animalistas, con descalificaciones y acusaciones cruzadas que, dijo, no abonan al bienestar de los animales.

En ese sentido, las partes coincidieron en la necesidad de bajar el tono y evitar la difusión de información falsa. El refugio se comprometió a dialogar con las organizaciones que lo respaldan para explicar los acuerdos alcanzados.

En cuanto al inmueble de Cuajimalpa, el secretario reiteró que el gobierno capitalino respetará cualquier resolución judicial sobre la posesión del predio.

Sin embargo, dejó claro que, aun si el refugio recupera legalmente el espacio, ningún animal podrá regresar mientras no existan condiciones adecuadas. Además, negó de manera tajante que exista un interés inmobiliario en el lugar y afirmó que esta administración no autorizará ningún desarrollo en ese predio.

La reunión concluyó con el acuerdo de mantener encuentros de seguimiento en las próximas semanas y con la reiteración de que el centro de la discusión debe ser el bienestar animal.