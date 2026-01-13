Bajan 7% reportes por depresión e intento de suicidio en la CDMX en un año

Depresión (Wasin Pirom)

Durante el 2025, cinco mil 78 personas llamaron a la línea de emergencia capitalina en busca de atención ante padecimientos de depresión profunda y planeación suicida, sin embargo, esto representa la disminución del 7.1 por ciento conforme al 2024, cuando se recibieron cinco mil 467 reportes.

No obstante, el coordinador del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), Salvador Guerrero Chiprés, dijo a Crónica que a partir del 2020, este tipo de problemáticas en estado crítico ocurren con mayor frecuencia en personas más jóvenes.

En el marco del día mundial de la lucha contra la depresión, así como del “Blue Monday”, un concepto popular que identifica al tercer lunes de enero como un día asociado a sentimientos de tristeza o desánimo, Guerrero Chiprés explicó que de los más de cinco mil reportes en 2025, estuvieron involucrados con suicidio (amenaza, intento, fallecimiento).

Por amenazas, situación en la persona expresa intenciones o pensamientos suicidas, pero no ha realizado ninguna acción física, en 2025 fueron casi dos mil atenciones, mientras que en 2024 más de dos mil.

“Una fuente de requerimiento de atención es la videovigilancia y la coordinación interinstitucional. Contribuir a la atención oportuna y a la prevención de conductas de riesgo es fundamental, hay que profundizar, mejorar y socializando”.

“El 911 trabaja estrechamente con Locatel, que a su vez está comandada por la Agencia Digital de Innovación Pública, trabajamos de manera conjunta. Desde la primera pregunta que es ¿Cuál es tu emergencia? Empezamos a identificar de qué se trata y si es una emergencia de carácter psicoemocional, podemos combinar los servicios psicológicos que se ofrecen en coordinación con Locatel y con el Consejo Ciudadano. Si se trata de una situación más compleja, hay una canalización a las autoridades de salud”, relató el coordinador del C5.

El “Blue Monday”, que en el 2026 será el 19 de enero, está vinculado a factores como el regreso a la rutina, presión económica posterior a las fiestas decembrinas y condiciones propias del invierno. Aunque no cuenta con respaldo científico concluyente, esta fecha ha ganado relevancia mediática y social.

Ante la gravedad del estado de la salud mental, Guerrero Chiprés llamó a que la comunidad abrace esta situación y guiar a quien lo padece a un acompañamiento profesional.

En intentos, cuando la persona realiza una acción concreta para quitarse la vida, pero sobrevive, ocurrieron tres mil en 2025 y tres mil 199 el año anterior.

Los principales métodos de intento de suicidio son la toma de pastillas o estupefacientes, cortes y autolesiones.

Las alcaldías Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc acumulan el 40 por ciento de reportes por depresión e intento de suicidio. Los domingos y lunes son los días con más registros.

“La Ciudad de México siempre ha sido vanguardia en el tema, solamente el C5 tiene seis líneas que gestionan con otras instituciones; gestionamos también la coordinación de 28 dependencias que laboramos dentro del C5 y los siete C2 y dentro del gabinete de seguridad con todas las demás dependencias, en lo que tiene que ver co el bienestar psicoemocional de la población”.

“Hay que hacer más trabajo de territorio y aprovechar la coordinación con todos los sectores que nos permite identificar riesgos, hoy (la jefa de Gobierno, Clara Brugada) nos indicó darle seguimiento a una serie de reportes sobre un fenómeno depresivo en cierto sector. Esa cercanía con los datos provenientes directamente de la gente que hace trabajo de territorio, casa por casa y de las autoridades de seguridad nos ofrece una mirada mucho más cercana”, expuso Guerrero Chiprés.