Entregan rehabilitación estructural de secundaria Emiliano Zapata en Ciudad Naucalpan

El Gobierno de Ciudad Naucalpan entregó la rehabilitación estructural de la Escuela Secundaria General Emiliano Zapata, ubicada en la comunidad de Minas San Martín, como parte de las acciones para mejorar la infraestructura educativa y garantizar espacios seguros para las y los estudiantes.

El acto fue encabezado por el presidente municipal Isaac Montoya, quien destacó la importancia de atender planteles que durante años presentaron afectaciones graves. De acuerdo con autoridades municipales, la escuela sufrió daños estructurales provocados principalmente por las lluvias constantes, lo que puso en riesgo la seguridad de alumnos, docentes y personal administrativo.

Las condiciones del inmueble llegaron a ser tan delicadas que existía un pronóstico de demolición, debido al deterioro acumulado con el paso del tiempo. Ante este escenario, se determinó realizar una intervención integral que permitiera rescatar el plantel y asegurar su funcionamiento a largo plazo.

Los trabajos de rehabilitación se llevaron a cabo en coordinación con el Gobierno del Estado de México, encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, lo que permitió ejecutar una intervención estructural profunda. Esta acción tuvo como objetivo principal reforzar la infraestructura del edificio y brindar condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades escolares.

Durante la entrega de la obra, autoridades municipales señalaron que la rehabilitación garantiza la seguridad y continuidad educativa de la comunidad escolar, al eliminar riesgos que podían afectar la integridad física de quienes acuden diariamente a la secundaria. Asimismo, se informó que los trabajos realizados cumplen con los lineamientos técnicos necesarios para asegurar la estabilidad del inmueble.

Padres de familia y docentes expresaron su satisfacción por la conclusión de la obra, ya que durante varios años manifestaron su preocupación por el estado del plantel. Con la rehabilitación, se espera que las clases puedan desarrollarse en un ambiente más seguro y adecuado para el aprendizaje de las y los alumnos.

El presidente municipal Isaac Montoya subrayó que la educación es una prioridad para su administración y afirmó que se continuará trabajando en la mejora de escuelas públicas en distintas comunidades de Ciudad Naucalpan. Indicó que contar con instalaciones dignas contribuye directamente al bienestar de los estudiantes y al fortalecimiento del sistema educativo local.

Por su parte, autoridades educativas destacaron la importancia del trabajo conjunto entre los distintos niveles de gobierno para atender problemáticas que requieren inversión y planeación. Señalaron que este tipo de proyectos permiten evitar el cierre de escuelas y garantizan el derecho a la educación en espacios seguros.

La rehabilitación de la Escuela Secundaria General Emiliano Zapata representa un avance significativo para la comunidad de Minas San Martín, ya que asegura la permanencia del plantel y beneficia a cientos de estudiantes que diariamente acuden a recibir clases.

Con esta entrega, el Gobierno de Ciudad Naucalpan continua impulsando acciones que fortalezcan la infraestructura educativa y mejoren las condiciones de enseñanza, priorizando la seguridad y el desarrollo de niñas, niños y jóvenes del municipio.