Festival del Pulque, Gastronomía Típica y Mezcal 2026: sabores que tienes que vivir en CDMX

El Festival del Pulque, Gastronomía Típica y Mezcal 2026 no viene en formato tradicional. Este año se transformará en algo más ambicioso: una trilogía de experiencias que se vivirán a lo largo del año en tres ediciones distintas, cada una con sus propias actividades y sorpresas.
Este evento busca celebrar la cultura del maguey, la cocina tradicional y el talento artesanal de México, pero con un plot twist divertido. Si asistes a las tres fechas y juntas tus tres sellos, el festival te recompensa con una Experiencia VIP al cierre, exclusiva para quienes completan el recorrido completo.
Marzo 2026: Leyendas del Maguey
Cada fecha del festival propone una experiencia distinta: pulque del bueno, mezcal de distintas regiones y comida tradicional.
14 y 15 de marzo
La 8° edición del festival rinde homenaje a Mayahuel y a las historias míticas que rodean al maguey.
El programa incluye obra de teatro inspirada en leyendas, talleres temáticos y actividades que conectan rituales y técnicas ancestrales.
- Este es el momento en el que obtienes tu primer sello.
Julio 2026: Expresión Creativa, el lado artístico del pulque
4 y 5 de julio
La 9° edición cambia el ritmo y se vuelve más lúdica. El pulque y el mezcal se convierten en musa para talleres creativos, dinámicas artísticas y actividades pensadas para disfrutar en grupo.
Es la edición ideal para ir con amigos, en pareja o en plan familiar, porque aquí lo importante es crear, convivir y pasarla bonito, siempre con un curado en la mano.
- Segundo evento, segundo sello.
Septiembre 2026: Catas y Maridajes
5 y 6 de septiembre
La 10° edición especial está dedicada a catas y maridajes, donde los sabores se analizarán, se compararán y se disfrutarán.
Mezcal, pulque y gastronomía típica se combinan para revelar aromas, contrastes y combinaciones que sorprenden incluso a los paladares más curiosos.
Si ya tienes tus tres sellos, accedes automáticamente a la Experiencia VIP de cierre, diseñada solo para quienes vivieron la trilogía completa.
Qué incluye el Festival del Pulque 2026
En cualquiera de sus tres ediciones vas a encontrar:
- Más de 25 mezcaleros de distintas regiones del país
- 20 curados de pulque seleccionados como los más top
- Gastronomía típica mexicana
- Artesanas y artesanos de diferentes estados
Costos, sede y horarios del Festival del Pulque, Gastronomía Típica y Mezcal
- Boletos: $60 en preventa | $80 en taquilla
- Compra en: www.adelitasempresarias.com
- Horario: 12:00 pm a 8:00 pm
- Sede: Av. Nuevo León 80, Col. Hipódromo
El Festival del Pulque, Gastronomía Típica y Mezcal 2026 demuestra que las tradiciones no están peleadas con la creatividad ni con el disfrute moderno.