Festival del Pulque, Gastronomía Típica y Mezcal 2026: sabores que tienes que vivir en CDMX

Festival del Pulque, Gastronomía Típica y Mezcal 2026: la trilogía de sabores que tienes que vivir en CDMX

El Festival del Pulque, Gastronomía Típica y Mezcal 2026 no viene en formato tradicional. Este año se transformará en algo más ambicioso: una trilogía de experiencias que se vivirán a lo largo del año en tres ediciones distintas, cada una con sus propias actividades y sorpresas.

Este evento busca celebrar la cultura del maguey, la cocina tradicional y el talento artesanal de México, pero con un plot twist divertido. Si asistes a las tres fechas y juntas tus tres sellos, el festival te recompensa con una Experiencia VIP al cierre, exclusiva para quienes completan el recorrido completo.

Marzo 2026: Leyendas del Maguey

Cada fecha del festival propone una experiencia distinta: pulque del bueno, mezcal de distintas regiones y comida tradicional.

14 y 15 de marzo

La 8° edición del festival rinde homenaje a Mayahuel y a las historias míticas que rodean al maguey.

El programa incluye obra de teatro inspirada en leyendas, talleres temáticos y actividades que conectan rituales y técnicas ancestrales.

Este es el momento en el que obtienes tu primer sello.

Julio 2026: Expresión Creativa, el lado artístico del pulque

4 y 5 de julio

La 9° edición cambia el ritmo y se vuelve más lúdica. El pulque y el mezcal se convierten en musa para talleres creativos, dinámicas artísticas y actividades pensadas para disfrutar en grupo.

Es la edición ideal para ir con amigos, en pareja o en plan familiar, porque aquí lo importante es crear, convivir y pasarla bonito, siempre con un curado en la mano.

Segundo evento, segundo sello.

Septiembre 2026: Catas y Maridajes

5 y 6 de septiembre

La 10° edición especial está dedicada a catas y maridajes, donde los sabores se analizarán, se compararán y se disfrutarán.

Mezcal, pulque y gastronomía típica se combinan para revelar aromas, contrastes y combinaciones que sorprenden incluso a los paladares más curiosos.

Si ya tienes tus tres sellos, accedes automáticamente a la Experiencia VIP de cierre, diseñada solo para quienes vivieron la trilogía completa.

Qué incluye el Festival del Pulque 2026

En cualquiera de sus tres ediciones vas a encontrar:

Más de 25 mezcaleros de distintas regiones del país

de distintas regiones del país 20 curados de pulque seleccionados como los más top

como los más top Gastronomía típica mexicana

Artesanas y artesanos de diferentes estados

Costos, sede y horarios del Festival del Pulque, Gastronomía Típica y Mezcal

Boletos: $60 en preventa | $80 en taquilla

$60 en preventa | $80 en taquilla Compra en: www.adelitasempresarias.com

www.adelitasempresarias.com Horario: 12:00 pm a 8:00 pm

12:00 pm a 8:00 pm Sede: Av. Nuevo León 80, Col. Hipódromo

El Festival del Pulque, Gastronomía Típica y Mezcal 2026 demuestra que las tradiciones no están peleadas con la creatividad ni con el disfrute moderno.