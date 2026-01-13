Metrópoli

Pulque, mezcal, antojitos y cultura ancestral mexicana se unen en tres fechas clave de 2026. Junta tus sellos, repite la experiencia y desbloquea un cierre VIP que promete quedar en la memoria

Festival del Pulque, Gastronomía Típica y Mezcal 2026: sabores que tienes que vivir en CDMX

Por Areli Méndez C.
Festival del Pulque, Gastronomía Típica y Mezcal 2026: la trilogía de sabores que tienes que vivir en CDMX
Festival del Pulque, Gastronomía Típica y Mezcal 2026: la trilogía de sabores que tienes que vivir en CDMX

El Festival del Pulque, Gastronomía Típica y Mezcal 2026 no viene en formato tradicional. Este año se transformará en algo más ambicioso: una trilogía de experiencias que se vivirán a lo largo del año en tres ediciones distintas, cada una con sus propias actividades y sorpresas.

Este evento busca celebrar la cultura del maguey, la cocina tradicional y el talento artesanal de México, pero con un plot twist divertido. Si asistes a las tres fechas y juntas tus tres sellos, el festival te recompensa con una Experiencia VIP al cierre, exclusiva para quienes completan el recorrido completo.

Marzo 2026: Leyendas del Maguey

Cada fecha del festival propone una experiencia distinta: pulque del bueno, mezcal de distintas regiones y comida tradicional.

14 y 15 de marzo

La 8° edición del festival rinde homenaje a Mayahuel y a las historias míticas que rodean al maguey.

El programa incluye obra de teatro inspirada en leyendas, talleres temáticos y actividades que conectan rituales y técnicas ancestrales.

  • Este es el momento en el que obtienes tu primer sello.

Julio 2026: Expresión Creativa, el lado artístico del pulque

4 y 5 de julio

La 9° edición cambia el ritmo y se vuelve más lúdica. El pulque y el mezcal se convierten en musa para talleres creativos, dinámicas artísticas y actividades pensadas para disfrutar en grupo.

Es la edición ideal para ir con amigos, en pareja o en plan familiar, porque aquí lo importante es crear, convivir y pasarla bonito, siempre con un curado en la mano.

  • Segundo evento, segundo sello.

Septiembre 2026: Catas y Maridajes

5 y 6 de septiembre

La 10° edición especial está dedicada a catas y maridajes, donde los sabores se analizarán, se compararán y se disfrutarán.

Mezcal, pulque y gastronomía típica se combinan para revelar aromas, contrastes y combinaciones que sorprenden incluso a los paladares más curiosos.

Si ya tienes tus tres sellos, accedes automáticamente a la Experiencia VIP de cierre, diseñada solo para quienes vivieron la trilogía completa.

Qué incluye el Festival del Pulque 2026

En cualquiera de sus tres ediciones vas a encontrar:

  • Más de 25 mezcaleros de distintas regiones del país
  • 20 curados de pulque seleccionados como los más top
  • Gastronomía típica mexicana
  • Artesanas y artesanos de diferentes estados

Costos, sede y horarios del Festival del Pulque, Gastronomía Típica y Mezcal

  • Boletos: $60 en preventa | $80 en taquilla
  • Compra en: www.adelitasempresarias.com
  • Horario: 12:00 pm a 8:00 pm
  • Sede: Av. Nuevo León 80, Col. Hipódromo

El Festival del Pulque, Gastronomía Típica y Mezcal 2026 demuestra que las tradiciones no están peleadas con la creatividad ni con el disfrute moderno.

Tendencias