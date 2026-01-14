Asesinan a tres hombres frente al Reclusorio Norte; uno era menor de edad

Balacera cerca del Reclusorio Norte Mataron a tres hombres (Captura de video @Tania_aguilarcr)

Se registró una balacera en las inmediaciones del Reclusorio Norte, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde un ataque armado causó la muerte de tres hombres. Entre las víctimas se encontraba un menor de edad, de acuerdo con los primeros reportes.

¿Qué paso cerca del Reclusorio Norte?

Los hechos ocurrieron por la tarde en la calle Jaime Nunó, entre Lázaro Cárdenas, en la colonia Zona Escolar, una zona que colinda con el centro penitenciario. Los primeros reportes indican que varios disparos se escucharon en la zona y que, casi de inmediato, una motocicleta donde viajaban los presuntos sicarios se alejó a toda velocidad del sitio. Al asomarse a la vía pública, los vecinos observaron a tres hombres tendidos sobre el pavimento, inconscientes y con heridas provocadas por arma de fuego.

Elementos policiales del sector acudieron tras el reporte ciudadano, junto con paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. Luego de la valoración médica, se confirmó que las tres víctimas ya no contaban con signos vitales. Dos de ellas tenían entre 25 y 30 años de edad, mientras que la tercera era menor de edad.

¿Hay detenidos por el ataque armado cerca del Reclusorio Norte?

De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar, el ataque fue perpetrado por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta. Tras abrir fuego contra el grupo de personas que convivía en la calle, los agresores escaparon con dirección hacia la zona de Cuautepec Barrio Alto, sin que hasta el momento se tenga información precisa sobre su identidad.

La zona fue acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes cubrieron los cuerpos mientras se notificaba a la Coordinación Territorial correspondiente. Más tarde, personal de Servicios Periciales y del Servicio Médico Forense realizó el procesamiento del lugar, el levantamiento de los cuerpos y la recolección de indicios balísticos.

Se espera que en las próximas horas se dé más información por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad de la capital del país.