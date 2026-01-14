Cae el líder de “Los Gansos”, extorsionadores de comerciantes en Iztacalco

Detenido José Damián Mendoza Hernández, alias "El Ganso". (SSC)

La policía capitalina detuvo a José Damian Mendoza Hernández, de 31 años, alias “El Ganso”, líder del grupo delictivo “Los Gansos”, dedicados al narcomenudeo y la extorsión de locatarios y comerciantes ambulantes en la alcaldía Iztacalco.

La detención se llevó a cabo cuando los uniformados acudieron a la colonia Nueva Santa Anita, para investigar la compra y venta de droga comandada por “Los Gansos”.

Al circular por la esquina de la avenida Presidente Plutarco Elías Calles y la calle Cuauhtémoc, observaron que “El Ganso” manipulaba bolsitas de plástico como las usadas para la distribución de droga.

Los oficiales se aproximaron al sujeto, a quien le hallaron al interior de una mochila con estampado de camuflaje un arma de fuego corta abastecida con 10 cartuchos útiles.

También le aseguraron 140 dosis de cocaína, 45 envoltorios de plástico con marihuana, una bolsa con el mismo vegetal a granel, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Este líder del grupo criminal cuenta con cuatro ingresos al Sistema Penitenciario, en el año 2013 por homicidio en grado de tentativa, en 2018 por robo agravado, en 2020 por delitos contra la salud, y en 2023 por delitos ambientales.