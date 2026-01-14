CDMX cierra 2025 con 3.6 millones de empleos formales, récord nacional

Capital alcanza 3.6 millones de empleos formales, récord nacional (Juan José Estrada Serafín)

La Ciudad de México cerró 2025 como la entidad con el mayor número de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, al registrar 3 millones 675 mil 580 personas con empleo formal, cifra que representa el nivel más alto alcanzado por la capital desde que se tiene registro.

De acuerdo con datos del propio instituto, del total de asegurados 2 millones 100 mil 991 corresponden a hombres y un millón 574 mil 566 a mujeres. Con estos números, la capital del país no sólo mantuvo el primer lugar nacional en generación de empleo, sino que también marcó un máximo histórico en afiliación.

El balance anual muestra que entre diciembre de 2024 y el mismo mes de 2025 se incorporaron 196 mil 226 nuevos puestos de trabajo formales, al pasar de 3 millones 479 mil 354 a 3 millones 675 mil 580 asegurados. El aumento equivale a un crecimiento de 5.64 por ciento, el más alto entre las principales entidades del país. Detrás de la capital se ubicaron el Estado de México, con 129 mil 481 empleos adicionales, y Jalisco, con 27 mil 794.

La mayor parte de las plazas laborales se concentró en actividades de servicios, comercio y transporte. Estos tres sectores agruparon 2 millones 736 mil 440 trabajadores, es decir, 74.5 por ciento del total de afiliados al IMSS en la ciudad, lo que confirma el peso que tiene la economía terciaria en la dinámica productiva local.

Otro indicador que mostró avances fue el salario base de cotización. En diciembre de 2025 el promedio diario alcanzó 755 pesos, 2.1 pesos más que en noviembre, lo que significó un incremento mensual de 0.28 por ciento. Con este nivel, la Ciudad de México se mantuvo como la entidad con el salario registrado más alto del país.

Especialistas del sector laboral atribuyen este comportamiento a la presencia de corporativos, empresas de servicios especializados y actividades de alto valor agregado que requieren personal calificado y ofrecen remuneraciones superiores al promedio nacional.

La secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo, Inés González Nicolás, señaló que el reto para 2026 será consolidar la creación de empleos con mejores condiciones. Indicó que la política laboral del gobierno capitalino buscará fortalecer la formalización y la protección de derechos, bajo la premisa de que el trabajo digno es la principal vía para mejorar el bienestar de la población.

Cabe señalar que con este cierre anual, la capital confirma una tendencia de recuperación y expansión del mercado laboral formal, en un contexto en el que la generación de puestos registrados ante el IMSS se ha convertido en uno de los principales indicadores de la actividad económica del país.