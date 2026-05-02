Morena busca tipificar el homicidio industrial

La medida es con el fin de fortalecer la protección e integridad de las personas trabajadoras

El grupo parlamentario de Morena en el Congreso CDMX presentó una iniciativa para tipificar el homicidio y las lesiones en el ámbito de actividades empresariales de riesgo, conocido como “homicidio industrial”, debido a que muchos de estos casos no son accidentes inevitables, sino consecuencia de omisiones y negligencias.

La propuesta busca fortalecer la protección de la vida, la salud y la integridad de las personas trabajadoras, estableciendo responsabilidades penales claras para quienes, desde posiciones de decisión, incumplan normas de seguridad y provoquen daños graves o la pérdida de vidas humanas.

“Ningún trabajo debería costar la vida”, así lo afirmó el diputado promovente Juan Rubio Gualito, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social.

El morenista detalló que su propuesta plantea la creación de un nuevo capítulo en el Código Penal que sancione con mayor precisión estas conductas, incorporando agravantes cuando exista reincidencia, omisión deliberada o beneficio económico derivado del incumplimiento.

Asimismo, contempla la responsabilidad de personas morales, reconociendo que las decisiones que ponen en riesgo a las y los trabajadores también responden a estructuras organizacionales.

“Cuando una persona pierde la vida por el incumplimiento de normas de seguridad, eso no puede tratarse como un simple descuido; debe haber responsabilidad y justicia”, enfatizó el diputado por Iztapalapa.

Rubio Gualito destacó que la propuesta no busca criminalizar la actividad empresarial, sino establecer un marco de responsabilidad acorde con la gravedad de los hechos y cerrar espacios a la impunidad.

“En esta ciudad, la vida de quien trabaja no es un costo asumible; es un derecho que el Estado debe proteger”, concluyó, al señalar que esta iniciativa representa un paso firme hacia un modelo laboral donde la seguridad y la dignidad sean condiciones irrenunciables.