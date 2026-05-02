La Arena México convierte el ring en pro de la salud con la jornada gratuita de vacunas ante repunte de tos ferina en México

La Arena México no solo será escenario de llaves, vuelos y conteos de tres. Este domingo 3 de mayo, el emblemático recinto se transformará en un campo de batalla contra virus y enfermedades prevenibles.
La jornada, impulsada por la Secretaría de Salud en colaboración con el Consejo Mundial de Lucha Libre y organizaciones civiles, llega en un momento clave, pues México enfrenta el mayor repunte de tos ferina en los últimos diez años.
Un brote que prende las alertas en México
Durante 2025 se registraron 1,596 casos de tos ferina y 73 muertes, mientras que en lo que va de 2026 ya se contabilizan nuevos contagios y fallecimientos.
La propia Organización Mundial de la Salud ha advertido que eventos globales y el aumento de movilidad internacional pueden acelerar la propagación de enfermedades. Con el país en la antesala de grandes citas internacionales, el enfoque está en fortalecer la cobertura de vacunación.
Vacunación gratuita y servicios médicos: todo lo que habrá
La jornada promete ser para todas las edades, con servicios completamente gratuitos:
Vacunas disponibles
- Neumococo 20 para bebés, adultos mayores y población en riesgo
- SR (sarampión y rubéola) para personas de 13 a 49 años
- SRP para niñas y niños
- Hexavalente en primera infancia
- Hepatitis A
- TDP para mujeres embarazadas
- VPH para niñas y niños en edad escolar
Importante: se solicita llevar cartilla de vacunación y CURP actualizada.
Servicios adicionales
- Pruebas rápidas de VIH y sífilis
- Detección de diabetes
- Espirometrías
- Desparasitación
- Medición de peso y talla
- Suplementación con vitamina A
- Registro para donación de células madre
La importancia de la vacunación
La vacunación evita hasta 5 millones de muertes al año en el mundo; sin embargo, aún existen brechas importantes. Tan solo en América, más de 1.4 millones de niños no recibieron vacunas esenciales recientemente. Esto es como llenar el Estadio Azteca más de 17 veces con menores sin protección.
Con la mirada puesta en los retos sanitarios globales, esta jornada representa una acción concreta para elevar las coberturas de vacunación y proteger a los sectores más vulnerables.