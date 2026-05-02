La Arena México convierte el ring en pro de la salud con la jornada gratuita de vacunas ante repunte de tos ferina en México

La Arena México no solo será escenario de llaves, vuelos y conteos de tres. Este domingo 3 de mayo, el emblemático recinto se transformará en un campo de batalla contra virus y enfermedades prevenibles.

La jornada, impulsada por la Secretaría de Salud en colaboración con el Consejo Mundial de Lucha Libre y organizaciones civiles, llega en un momento clave, pues México enfrenta el mayor repunte de tos ferina en los últimos diez años.

Un brote que prende las alertas en México

Durante 2025 se registraron 1,596 casos de tos ferina y 73 muertes, mientras que en lo que va de 2026 ya se contabilizan nuevos contagios y fallecimientos.

La propia Organización Mundial de la Salud ha advertido que eventos globales y el aumento de movilidad internacional pueden acelerar la propagación de enfermedades. Con el país en la antesala de grandes citas internacionales, el enfoque está en fortalecer la cobertura de vacunación.

Vacunación gratuita y servicios médicos: todo lo que habrá

La jornada promete ser para todas las edades, con servicios completamente gratuitos:

Vacunas disponibles

Neumococo 20 para bebés, adultos mayores y población en riesgo

para bebés, adultos mayores y población en riesgo SR (sarampión y rubéola) para personas de 13 a 49 años

para personas de 13 a 49 años SRP para niñas y niños

para niñas y niños Hexavalente en primera infancia

en primera infancia Hepatitis A

TDP para mujeres embarazadas

para mujeres embarazadas VPH para niñas y niños en edad escolar

Importante: se solicita llevar cartilla de vacunación y CURP actualizada.

Servicios adicionales

Pruebas rápidas de VIH y sífilis

Detección de diabetes

Espirometrías

Desparasitación

Medición de peso y talla

Suplementación con vitamina A

Registro para donación de células madre

La importancia de la vacunación

La vacunación evita hasta 5 millones de muertes al año en el mundo; sin embargo, aún existen brechas importantes. Tan solo en América, más de 1.4 millones de niños no recibieron vacunas esenciales recientemente. Esto es como llenar el Estadio Azteca más de 17 veces con menores sin protección.

Con la mirada puesta en los retos sanitarios globales, esta jornada representa una acción concreta para elevar las coberturas de vacunación y proteger a los sectores más vulnerables.