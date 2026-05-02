Más de 200 niños homicidas, narcomenudistas y ladrones internados; alertan incapacidad de algunos para readaptarse

Delitos Por el delito de robo, en el Centro Especializado de Internamiento Preventivo para Adolescentes, fueron ingresados 42 menores en 2024, 33 para 2025 y seis hasta el siete de abril del 2026.

En la Ciudad de México, alrededor de 250 adolescentes en Conflicto con la Ley se encuentran internados en Centros de Internamiento Preventivo, con la finalidad de recibir ayuda para reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, comentan especialistas, esta terapia a veces no es efectiva para menores de edad que cometieron delitos de alto impacto cómo homicidios, dado que la debilidad de las penas y castigos, sumado a poca claridad en sanciones de reparación de daño y seguimiento para mejorar su conducta una vez terminada la sanción, provocan que estos jóvenes sean reincidentes.

Por el delito de robo, en el Centro Especializado de Internamiento Preventivo para Adolescentes, fueron ingresados 42 menores en 2024, 33 para 2025 y seis hasta el siete de abril del 2026.

Ese delito, pero agravado — cuando se cause lesiones a la integridad física o mental de la víctima —, 10 adolescentes cayeron en este centro en el 2024, cinco para el año siguiente. Uno de los de mayor incidencia, delitos contra la salud, 31 menores fueron internados en 2024, cifra que bajó a 23 en 2025 y en el primer trimestre del 2026 ya había seis recluidos.

Los adolescentes también participan en homicidios dolosos, el crimen que no baja, pues se mantiene en cifras promedio, con 13 internados en 2024, 14 para el año siguiente y siete en el 2026.

Por igual, en el Centro Especializado para Adolescentes San Fernando, tres adolescentes fueron internados en cada uno de los años, y dos en cada año por privación de la libertad.

En este centro también fueron recluidos varios ladrones, siete en 2024 y uno en 2025; y en su modalidad agravada, siete fueron llevados a internamiento en ambos años; así, en ese periodo, seis se mantuvieron en el encierro por delitos contra la salud.

Psicopatías se deben de mantener en monitoreo permanente

En entrevista con Crónica, la licenciada en derecho, Erendali Trujillo, el sistema de reintegración a la sociedad en menores tiene fallas, dado que al no ser un proyecto diferenciado por el tipo de delito que se comete y la pobre atención a las causas de la violencia en los jóvenes, genera que no se le dé seguimiento al futuro de tiradores y homicidas, sujetos que, señala, tienen pocas posibilidades de reincorporarse a la sociedad.

“Algunos tienen psicopatías muy marcadas a temprana edad, que se pueden observar desde secundaria, primaria, los niños bullying, líderes mal encausados o niños que agreden a los compañeros de manera violenta. Todo esto no fue contemplado cuando se realizó la reforma a Ley de Justicia para Adolescentes, porque se englobó de que no se pueden llevar a juicio como adultos, pero no se tienen menores de edad en conflictos con la Ley”.

“Algunos ya no pueden ser reincorporados, lo mejor que se puede hacer es neutralizarlos, en tratamiento constante, los psicópatas no se rehabilitan. Con ciertas personalidades se debe de tener en constante servicio para la comunidad, haciendo cosas que realmente sean de provecho, aprovechando ese potencial que tienen para delinquir, pero hacerlo para el bien. Tratar de incorporarlos en trabajos establecidos para chicos que estuvieron en internamiento, con evaluaciones y monitoreos constantes que no estén cometiendo conductas antisociales”.

La especialista añadió que las conductas antisociales se desatan a causa de hogares destruidos, entornos sociales complicados o violentos, así como con alta capacidad intelectual pero enfocada a realizar actividades ilícitas, problemáticas que, dijo, sólo se pueden erradicar con una política criminal que sirva a la prevención.

“En España existe un sistema penal en el que cuando se está por compurgar una pena en adultos, hay una revisión si realmente está apto o no para una reinserción y es un equipo multidisciplinario de abogados, psiquiatras, psicólogos y criminólogos que pueden decir que todavía no está apto. En México no lo tenemos porque todo el tiempo son Derechos Humanos, por lo mismo ¿Qué tipo de menores tenemos? Porque están cometiendo delitos de alto impacto cómo adultos”.

“No es lo mismo un joven de 15 años que robó una tienda de autoservicio, que está mal, pero es un delito menor, que un tirador de un colegio que trae un arma AR15. En hogares rotos, cuidadores ausentes y menores formados a través de redes sociales y si no se ataca se tiene como resultado un alto índice delictivo en menores. Desde pequeños tienen rasgos de personalidad antisocial muy marcados y se confunde con liderazgo, cuando son bullys”.

“La reparación del daño en el Sistema de Justicia para Adolescentes es mucho más bajo que en un adulto, las víctimas buscan reparación del daño integral y una sentencia alta para sentir que por lo menos hay mínimamente justicia y en el sistema para menores no lo hay, pero sí se tiene una madre lastimada pero no se puede hacer nada. Para las víctimas no importa si fue un niño de 15 años cometiendo el hecho o un adulto, el dolor es dolor”, relató la especialista.

En el Centro Especializado para Adolescentes Doctor Alfonso Cuarón, los ingresados por homicidio doloso no disminuyen, nueve de 2024 a 2026.

En tanto, en el Centro Especializado de Medidas de Externamiento para Adolescentes mantiene cuatro extorsionadores hombres; tres por delitos contra la salud; una mujer homicida; cuatro que privaron de la libertad a víctimas; cinco hombres por robo y dos mujeres por ese delito.

La criminalidad femenina también existe, el robo es el delito en el que más participan, con 10 internadas de 2024 a 2026. En segundo lugar, seis por delitos contra la salud, cinco homicidas, cuatro que cometieron lesiones dolosas y una extorsionadora.