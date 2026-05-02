¿Hay doble Hoy No Circula HOY 2 de mayo 2026? Te decimos qué autos descansan en CDMX y EdoMex este sábado

Hoy No Circula sabatino CDMX: qué autos descansan y quiénes sí pueden circular

La Ciudad de México amaneció bajo ese sol que no pide permiso y, con él, la eterna pregunta: ¿habrá Doble Hoy No Circula este sábado 2 de mayo de 2026? La respuesta corta es un respiro: no hay contingencia activa, pero eso no significa que todos los autos puedan salir a pasear.

¿Habrá Doble Hoy No Circula el 2 de mayo de 2026?

No. Hasta el momento, la contingencia ambiental fue suspendida, por lo que no aplica el Doble Hoy No Circula.

Este esquema extraordinario solo entra en juego cuando la calidad del aire se dispara y las autoridades buscan frenar emisiones limitando la circulación de más vehículos de lo habitual.

Aun así, el contexto de calor y la radiación solar siguen siendo la mezcla terrible y perfecta para que el ozono vuelva a subir, así que todo puede cambiar de última hora.

Hoy No Circula sábado 2 de mayo 2026

Aunque no hay doble restricción, el programa sabatino sigue firme. Para este primer sábado del mes, las reglas son:

Vehículos que NO circulan

Holograma 1 con terminación impar (1, 3, 5, 7, 9)

con terminación Holograma 2: todos

Autos foráneos: todos

¿Por qué el calor influye en el Hoy No Circula?

Durante la temporada de primavera y verano, la combinación de altas temperaturas, radiación solar intensa y poco viento crea una especie de tapa invisible que atrapa contaminantes.

Cuando eso ocurre, la autoridad activa la contingencia ambiental y con ella el Doble Hoy No Circula, que puede dejar fuera a más autos, incluso algunos con holograma 0 o 00.

¿Quiénes sí pueden circular sin problema?

Incluso en días restrictivos, hay vehículos que tienen luz verde permanente: