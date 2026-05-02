Metrópoli

Este criminal amenazó a la víctima con causarle daño a su integridad física, patrimonial y la de sus familiares, si no entregaba una suma de dinero, para lo cual lo citó en la avenida 604 de la colonia San Juan de Aragón Cuarta Sección

Cae extorsionador de comerciantes en GAM, tiene antecedentes por robo, extorsión agravada y corrupción de menores

Por Jorge Aguilar
Detenido Ramón "N". (SSC)

La policía capitalina detuvo a Ramón “N”, señalado por un ciudadano de haberle exigido una suma de dinero en efectivo a cambio de permitirle laborar y no causarle daño, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Además, de acuerdo con las investigaciones, se supo que el detenido cuenta con antecedentes delictivos por robo, extorsión agravada y corrupción de menores.

Este criminal amenazó a la víctima con causarle daño a su integridad física, patrimonial y la de sus familiares, si no entregaba una suma de dinero, para lo cual lo citó en la avenida 604 de la colonia San Juan de Aragón Cuarta Sección.

En atención a la denuncia, los uniformados desplegaron un operativo en las inmediaciones del sitio, donde implementaron vigilancias fijas, móviles y discretas, y en una acción coordinada, observaron a un sujeto que viajaba en una bicicleta, quien se aproximó al denunciante para que le entregara el dinero en efectivo y una vez que tuvo los billetes en sus manos, lo detuvieron.

Se pudo saber que el detenido cuenta con ocho ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México; de1992 a 1996 tiene cinco por robo en diferentes modalidades, en 2003 y 2005 por extorsión agravada y en 2008 por corrupción de menores.

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), Pablo Vázquez Camacho, anunció que por instrucciones de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y en el marco del Pacto Contra la Extorsión, seguiráncon la atención de todas y todos los ciudadanos.

“No daremos ni un paso atrás en el combate a este delito. Invito a la ciudadanía a seguir denunciando a través del 089 o de la línea directa 55 5036 3301. Con su apoyo generamos más investigaciones, más detenciones y menos impunidad”, subrayó el jefe de la policía.

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