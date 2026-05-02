Cae extorsionador de comerciantes en GAM, tiene antecedentes por robo, extorsión agravada y corrupción de menores

Detenido Ramón "N". (SSC)

La policía capitalina detuvo a Ramón “N”, señalado por un ciudadano de haberle exigido una suma de dinero en efectivo a cambio de permitirle laborar y no causarle daño, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Además, de acuerdo con las investigaciones, se supo que el detenido cuenta con antecedentes delictivos por robo, extorsión agravada y corrupción de menores.

Este criminal amenazó a la víctima con causarle daño a su integridad física, patrimonial y la de sus familiares, si no entregaba una suma de dinero, para lo cual lo citó en la avenida 604 de la colonia San Juan de Aragón Cuarta Sección.

En atención a la denuncia, los uniformados desplegaron un operativo en las inmediaciones del sitio, donde implementaron vigilancias fijas, móviles y discretas, y en una acción coordinada, observaron a un sujeto que viajaba en una bicicleta, quien se aproximó al denunciante para que le entregara el dinero en efectivo y una vez que tuvo los billetes en sus manos, lo detuvieron.

Se pudo saber que el detenido cuenta con ocho ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México; de1992 a 1996 tiene cinco por robo en diferentes modalidades, en 2003 y 2005 por extorsión agravada y en 2008 por corrupción de menores.

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), Pablo Vázquez Camacho, anunció que por instrucciones de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y en el marco del Pacto Contra la Extorsión, seguiráncon la atención de todas y todos los ciudadanos.

“No daremos ni un paso atrás en el combate a este delito. Invito a la ciudadanía a seguir denunciando a través del 089 o de la línea directa 55 5036 3301. Con su apoyo generamos más investigaciones, más detenciones y menos impunidad”, subrayó el jefe de la policía.